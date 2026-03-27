Во делови од Босна откажана наставата – снегот го попречува движењето

27/03/2026 10:13

Во многу делови од кантонот Уна-Сана имаше прекин на електричната енергија и тешки временски услови, што предизвика откажување на наставата во училиштата во овој кантон.
Министерот за образование, наука, култура и спорт на кантонот Уна-Сана, Денис Османкиќ, испрати известување до родителите, учениците и вработените во училишните институции дека наставата се откажува додека не се создадат услови за работа.

Властите соопштија дека јавноста ќе биде навремено информирана за продолжувањето на наставата, откако ќе се стабилизира ситуацијата на терен и ќе се обезбедат основните услови за работа во училиштата.

Директорот на Кантоналната администрација за цивилна заштита Џевад Ливаковиќ за Klix.ba изјави дека имало прекин во снабдувањето со електрична енергија поради дефект на далноводот Приједор – Босанска Крупа, што предизвикало и дефекти во Бужим, Велика Кладуша, Босански Петровац и Цазин.

„Имаме многу проблеми во подрачјето на кантонот кога станува збор за нисконапонската мрежа, многу дефекти. Движењето е отежнато, особено во подрачјето на овие четири општини“, истакна тој.

Тој исто така изјави дека е издадено предупредување од Федералната администрација за цивилна заштита врз основа на предупредувањето од Хидрометеоролошкиот завод, а се издадени препораки до општинските служби за цивилна заштита да бидат во готовност, како и до дирекциите за регионални патишта и други јавни комунални претпријатија.

Порталот Krajina.ba наведува дека ситуацијата во Босанска Крупа е особено тешка, бидејќи сообраќајот е запрен, а дрвјата се сечат поради обилните снежни врнежи.

