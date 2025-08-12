Во Црна Гора загина војник откако се преврте цистерна за вода во мисија за гаснење пожари

Еден припадник на црногорската армија загина кога воена цистерна за вода се превртела на патот кон Купушќи, дознава порталот CdM. Друг војник е тешко повреден и префрлен во Клиничкиот центар на Црна Гора.

Несреќата се случила околу 13 часот.

„Еден припадник на црногорската армија загина, а друг се здобил со тешки повреди за време на мисија за гаснење пожари во областа Куче. Несреќата се случила кога се превртела цистерната за вода што ја возеле“, соопшти Министерството за одбрана.

Црногорската армија, во соработка со надлежните органи, спроведува истрага за да ги утврди причините и околностите на несреќата. Истрагата е во тек.

Во Црна Гора моментално има активни пожари во шест општини, во Подгорица, Бар, Будва, Никшиќ, Шавник и Бијело Поље, а најтешка е ситуацијата во областа Пипер и дел од Куч, изјави генералниот директор на Дирекцијата за заштита и спасување Миодраг Бешовиќ.

Бешовиќ истакна дека најтешка е ситуацијата во областа на Подгорица – во Пипери, на Какаричка Гора, Смоковац, Рогами и Дољани, како и на локациите Куфин, Буљарица и Чањ. Тој додаде дека капацитетите на службите за заштита и спасување се претежно распоредени на овие локации.

Во моментов, четири авиони се борат со пожарите, а наскоро се очекува пристигнување на кандери од Хрватска, кои ќе се борат со пожарите на брегот. Хеликоптер од Србија е ангажиран во гаснењето пожари во областа Пипер и Куч.