Во Будимпешта Дунав се излеа од коритата. Брановите стигнуваат и до парламентот

Дунав се излеа од коритото што е невообичаено за рани зимски поплави во Будимпешта денеска, со највисоки водостои во последните десет години поради обилните дождови и снег придружени со благо време.

Главниот унгарски водовод објави дека Дунав доцна во средата го достигнал врвот од 6,93 метри, што е сè уште помалку од 8,91 метри во 2013 година и екстремните поплави во Централна Европа.

Годинешните поплави на Дунав не предизвикаа поголеми штети во Будимпешта, но експертите предупредуваат на можноста за почести рани поплави поради климатските промени. Зимските врнежи се зголемуваат, а со пораст на температурите ќе има помалку снег, а потоа ќе се стопи порано“, изјави Ана Кис од климатската иницијатива „1,5 степени“.

❗🌊🇭🇺 – Budapest was submerged: the Danube overflowed its banks in the capital of Hungary.

1200 km under threat of flooding. The water immediately reached the central neighborhoods of the city, even the parliament.

