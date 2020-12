Во Белорусија веќе четири месеци траат протестите, денеска уапсени 135 демонстранти

Полицијата во Белорусија денеска привела 135 демонстранти кои учествувале на протестите, јави Виасна-96.

Во главниот град Минск и во останатите белоруски градови во неделата беа одржани повеќе од 120 мирни прошетки. Во некои учествуваа неколку десетици демонстранти, а во некои стотици.

Демонстрантите истакнаа бели знамиња со црвена линија на средината, симбол на белоруската опозиција и викаа „Да живее Белорусија“.

Лидерите на опозицијата велат дека во Белорусија од почетокот на демонстрациите во август до денеска приведени се повеќе од 30.000 луѓе.

A few more videos from the evening walks of #Minsk residents.

🤍❤️🤍

S: @OnlinerBY#StandWithBelarus #Belarus #FightForFreedom pic.twitter.com/k8fGtNn1gG

