Владата на Еди Рама го затвори телевизискиот канал Њуз24

Околу 230 новинари и вработени во „Фокус медиа груп“ повеќе немаат пристап до своите канцеларии, а нивните плати и исплати на социјално осигурување се одложуваат.

Без никаква судска одлука, албанскиот премиер Еди Рама го затвори телевизискиот канал Њуз24. Ова е уште еден напад врз слободата на говорот и удар врз демократијата во земјата, објави БГНЕС.

На 11 август 2025 година, информативниот канал Њуз24 беше принуден да го прекине емитувањето по полициска интервенција, која беше лично наредена од Еди Рама, се тврди во текстот. Просториите на „Фокус медиа груп“, во кои се сместени редакциите на Њуз24, „БалканВеб“, „Панорама“ и „Газета Шќиптаре“, беа опколени во зори, а електричната енергија беше прекината. На новинарите не им беше дозволено да одат на своите работни места. Емитувањето беше целосно прекинато во 7,36 часот наутро. Делумно беше обновено само преку YouTube.

Властите наведоа имотен спор околу префрлањето на дел од комплексот на државно претпријатие, без да ја наведат конкретната правна основа за тоа, ниту пак открија судска одлука што би го оправдала таквото ненадејно затворање. Ова очигледно кршење на сите законски норми предизвика голема загриженост кај бранителите на слободата на изразување во Албанија.

Лидерот на Демократската партија, Сали Бериша, ја опиша операцијата како „примитивен чин на политичка одмазда“ насочен кон замолчување на „еден од последните независни медиуми во земјата“.

Нуз24 е третиот канал, по Агон ченел и Ора њуз, што е затворен од властите на Еди Рама.

Регионалната новинска мрежа SafeJournalists го осуди „ова сериозно кршење“. Според мрежата, „секое мешање во медиумите мора да се заснова на јасна законска основа, да се стреми кон легитимна цел и да користи најмалку рестриктивни средства“. Од властите се бараше да ја достават наредбата, да го дефинираат нејзиниот опсег, да ја заштитат опремата и да гарантираат безбеден пристап за персоналот.

„Затворањето на News24 без судска одлука претставува загрижувачки преседан што покренува легитимни загрижености за можното произволно користење на институционалната моќ, заобиколувајќи ги законските процедури. Кога недостасуваат законитост, транспарентност и пропорционалност, слободата на медиумите, владеењето на правото и јавниот интерес се во опасност“, објави „Балкан инсајт“.

Делегацијата на Европската унија во Тирана соопшти дека внимателно ја следи ситуацијата со групата „Фокус медија“. „Несогласувањата меѓу сите засегнати страни мора да се решат во согласност со законот и законските процедури. Во овој контекст, важно е секоја преземена акција да не ја нарушува слободата на новинарите да го остварат своето право да шират информации и да ја зачуваат доверливоста на своите извори. Ова се суштински аспекти на слободата и плурализмот на медиумите, кои се суштински за владеењето на правото“.

Во Албанија постои концентрација на сопственост, економска зависност и растечка самоцензура, и затоа печатот станува само канал за пропаганда.