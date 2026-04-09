Вистината за темното чоколадо: Експертите откриваат колку е навистина здраво

Темното чоколадо често се претставува како поздрав избор, но експертите предупредуваат дека неговите придобивки не го менуваат фактот дека сè уште е калорична храна што треба да се јаде умерено.

Темното чоколадо во последниве години доби статус на речиси здрава бомбона. За разлика од млечното и белото чоколадо, содржи повеќе какао, помалку шеќер и повеќе соединенија што се поврзани со одредени здравствени придобивки. Сепак, експертите нагласуваат дека тоа не значи дека треба да се јаде без ограничувања.

„Многу луѓе мислат: „Тоа е темно чоколадо, можам да јадам колку што сакам“, но не функционира така“, предупреди нутриционистката Хание Видмар, нагласувајќи дека умереноста е важна и со овој вид чоколадо.

Повеќе какао, помалку шеќер

Клучната разлика помеѓу темното, млечното и белото чоколадо е процентот на какао. Белото чоколадо содржи какао путер, но не и какао, додека млечното чоколадо има помалку какао и повеќе шеќер. Темното чоколадо содржи значително повеќе какао, поради што има поинтензивен вкус и побогат хранлив состав.

„Темното чоколадо е очигледно поздрава опција. Содржи повеќе минерали, додека млечното чоколадо е повеќе преработено и има повеќе шеќер“, рече Видмар.

Таа додаде дека оние кои сакаат да добијат малку повеќе антиоксиданси, минерали и хранливи материи од нивната исхрана почесто посегнуваат по темно чоколадо, додека изборот помеѓу различните видови на крајот се сведува на тоа што сака поединецот и колку е важно за него колку е преработен производот.

Што всушност содржи

Темното чоколадо е познато по тоа што содржи антиоксиданси и флавоноиди, растителни соединенија кои се изучуваат за нивните можни позитивни ефекти врз здравјето на срцето, крвните садови и когнитивната функција. Исто така, содржи магнезиум, железо, бакар, малку цинк и помала количина на влакна.

„Богато е со магнезиум, а исто така содржи железо, бакар, малку цинк и малку влакна“, рече Видмар.

Сепак, ова не значи дека треба да се гледа како главен извор на овие хранливи материи. Самата експертка предупредува дека темното чоколадо содржи влакна, но не во количини на кои треба посериозно да се потпре во исхраната.

Поздраво, но сепак богато со калории

И покрај неговата подобра слика, темното чоколадо е сепак храна богата со енергија. Содржи многу масти бидејќи голем дел е какао путер, и затоа дури и малите количини брзо го зголемуваат внесот на калории.

„Затоа е толку енергетски богато, па затоа големината на порцијата е навистина важна“, рече Видмар.

Темното чоколадо исто така содржи јаглехидрати, но обично помалку од млечното чоколадо. Колку е поголем процентот на какао, толку е помала содржината на шеќер по правило. Затоа експертите често го наведуваат чоколадото со околу 70 проценти какао како добра почетна опција.

Колку е всушност доволно

Препорачаната количина не е голема. Разумна порција е една до две коцки, или околу 20 грама.

„Една или две коцки, можеби три, се навистина доволни“, рече Видмар.

Темното чоколадо може да се вклучи во балансирана исхрана, па дури и во план за слабеење, но само ако се јаде внимателно и во контролирани количини. Експертот предупредува дека не треба да се гледа како алатка за слабеење само затоа што има подобар нутритивен профил од другите видови чоколадо.

Поздрава опција, но не без ограничувања

Заклучокот е прилично јасен: темното чоколадо може да биде подобар избор од млечното и белото чоколадо бидејќи содржи повеќе какао, повеќе корисни соединенија и помалку шеќер, но сепак не е храна што треба да се јаде без умереност.