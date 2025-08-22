Виктор Орбан на јахта крстари по Јадранот со остриги и шампањско

Унгарскиот опозициски лидер Петер Маѓар објави фотографии од Виктор Орбан на одмор во Хрватска на Икс и го критикуваше луксузниот начин на живот на премиерот за време на „воено време“, додека неговите сонародници се борат со сиромаштија.

„Во воена состојба, капетанот на јахта Виктор Орбан пристигна со воен авион и ја започна својата едриличарска авантура. Како членови на екипажот го придружуваа милијардерската принцеза Фани Камински, која ширеше пропаганда на омраза, и Балаж Орбан, руски генерал со бело знаме“, напиша Унгарецот на социјалната мрежа.

Потоа, лидерот на унгарската опозиција го спомена гранатирањето на Мукачево во Украина, каде што живеат голем број Унгарци, додека Орбан крстари по „живописните јадрански острови“.

„Додека 3 милиони наши сонародници се борат под линијата на сиромаштија, а стотици илјади деца немаат пристап до здрава храна, сопственикот на имотот Хатванпуст, по двонеделно луксузно патување во Индија, сега крстари по живописните јадрански острови. Воена вонредна состојба и управување ‘а ла Орбан’. Само вчера Унгарците беа гранатирани во Мукачево, но унгарскиот премиер во заминување веќе денес е на јахта, ги залива остригите со француско шампањско. Лицемерие, лаги. Луксузниот мафијашки шеф на нефункционална земја. Готово е, другари!“, заклучи Маѓар.