(Видео) Со автомобил удри во возило на тајната служба што го обезбедуваше Бајден

Аавтомобил удри во паркиран теренец кој ја чуваше колоната на американскиот претседател.

Џо Бајден во тој момент го напушташе својот изборен штаб. Американскиот лидер и прва дама Џил Бајден не се повредени. Додека Бајден одеше од предизборната канцеларија до неговиот блиндиран теренец, автомобилот удри во возило на тајната служба што се користеше за затворање на сообраќајните крстосници во близина на седиштето во Вилмингтон, Делавер.

BREAKING: A car has crashed into Fake President and CCP puppet Joe Biden’s parked motorcade in Wilmington, Delaware, leaving Biden “shocked.” pic.twitter.com/mEJiNO5ATp

— Freda (@Freda8991) December 18, 2023