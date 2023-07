(Видео) Шојгу снимен со војници – ја надгледуваше обуката

Рускиот министер за одбрана Сергеј Шојгу присуствуваше на обуката на новите борбени единици на 500-тиот ден од руската инвазија на Украина, соопштија официјални лица.

„Шефот на руската армија ги разгледа подготовките и спроведувањето на вежбите за возење и гаѓање на тенковските екипажи Т-90“, објави министерството на својот канал на комуникациската платформа Телеграм.

Министерот ја изврши инспекцијата на полигонот на југот на Русија. Новите војници со договор со ограничен договор минуваат низ 38 дена обука за да се подготват за активна должност и се мешани вежби со различни гранки на војската, вклучувајќи механизирана пушка, оклоп и артилериски единици.

Откако ја започна својата инвазија на Украина на 24 февруари 2022 година, Русија претрпе неколку порази по првичните територијални придобивки. На ова Кремљ реагираше со делумна мобилизација минатата есен. Иако руските сили главно се во одбрана, особено на југот на Украина, Москва досега негираше дека има намера да продолжи со мобилизацијата и тврди дека неодамна регрутираните војници, кои се договорно поврзани со Министерството за одбрана, се доволни за потреби на предната страна. Шојгу беше критикуван за начинот на кој ја водеше војната. Прекинатиот бунт на платеничката група Вагнер минатиот месец беше директно насочен кон руското воено раководство. Шефот на Вагнер, Евгениј Пригожин, кој со години профитираше од договорниот систем во армијата, одеднаш почна да се жали на корупција, непотизам и неспособност.

Шојгу, кој исчезна од очите за време на краткото востание, по востанието го зголеми своето присуство во медиумите.

Shoigu verified the training of contract soldiers at the Southern Military District training grounds, conducting driving and combat lessons on the newest T-90M Proryv-3 “Breakthrough” tank crews. pic.twitter.com/a5xDXWeVcL

— Trollstoy (@Trollstoy88) July 8, 2023