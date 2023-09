Првиот уичилишен ден во Харков, во Украина, започна денес – во метро. Среќни што воопшто можат да одржат настава децата и родителите се собраа да го проследат почетокот.

The first day of school in Kharkiv metro. This is because Russia waged a fully-fledged war against #Ukraine. pic.twitter.com/ERTFLU0Tvo

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) September 1, 2023