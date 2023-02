(Видео) Потресно! Изгубил 12 члена од своето семејство во разорниот земјотрес

Објавена е снимка од Сириец, кој во страшен земјотрес загуби 12 членови на семејството.

По разорниот земјотрес што ги погоди Турција и Сирија во понеделникот, спасувачите се обидуваат да извлечат што е можно повеќе преживеани од урнатините, но како што минува времето, меѓу другото, екстремниот студ претставува смртна закана за заробените луѓе кои го чекаат нивното спасување, додека целиот свет е сведок на страшни и шокантни сцени.

Во турските и сириските градови се слушаат извици од болка, додека спасувачите се надеваат дека секој следен човек што ќе го извлечат ќе биде жив. Со оглед на тоа дека времето оди понатаму, за жал шансите за тоа се намалуваат. Илјадници згради се урнаа.

Целиот свет остана без зборови по страшните земјотреси кои според последните проценки однесоа речиси 8.000 животи во Турција и Сирија, а постојано се појавуваат видео снимки од спасување, како и луѓе кои изгубиле најблиски, па дури и цели семејства во катастрофата. појавување на социјалните мрежи. Иако не секој го разбира јазикот што го зборува, низ солзи секој може да разбере за каква болка зборува.

Вака е објавено видео од Сириец, кој во страшен земјотрес загуби 12 членови на семејството. Никој не остана рамнодушен на солзите на овој човек, како и на сите други шокантни сцени по катастрофатa.

„Ова не скрши, ни го скрши грбот“, едвај успеа да каже овој човек со болка за загинатите членови на неговото семејство. Следеа многубројни коментари за поддршка од корисниците, изразувајќи го својот шок и тага во коментарите.

„Ме боли да го гледам видеово“, „Колку е поразително, се молам за овој човек, за Сирија, за Турција“, „Скршен сум, Господ да ти ја олесни тагата“, „Кога мислам дека не можам повеќе да плачам.. .“, само дел од коментарите на луѓе кои немаат зборови да го опишат шокот од оваа катастрофа.

Објавена е и снимка од момче заглавено во урнатините, на кое му даваат вода да пие од чешма. Иако очите му се насолзени од шокот, болката и неизвесноста дали ќе преживее, се гледа барем малку среќа затоа што некој го нашол и се обидува да го спаси.

Syrian child in Turkey under the rubble pic.twitter.com/JCYUk648uG — Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) February 7, 2023

Исто така, три и пол годишното момче по име Ариф Кан било спасено по 43 часа поминати во урнатините, а изгледот на ова момче исто така зборува погласно од сите зборови.

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган прогласи тримесечна вонредна состојба во 10-те најпогодени провинции. Владите ширум светот и меѓународните организации испраќаат помош.