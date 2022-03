(Видео) Објавена снимка од рускиот ракетен напад врз Миколаев

Украинските државни служби соопштија дека три лица загинале во воздушниот напад утринава врз главната владина зграда во Миколаев. Досега, велат, од под урнатините во пристанишниот град се извлечени 18 преживеани.

Скај наведува дека се верува дека нападот бил насочен кон локалниот лидер Витали Ким, но тој во тоа време не бил во зградата.

На Твитер беше објавено видео на кое се гледа како проектил паѓа врз зграда во Миколаев, по што се крева густ чад.

На Твитер исто така е може да се види што остана од зградата по гранатирањето.

What is left of #Mykolaiv oblast administration after it was hit by RU missile. Gov. Vitaly Kim, obviously the target, wasn’t in the building.

RU can’t win face-to-face – so, they just press the launch buttons of the missiles they have – and UA doesn’t.#StandWithUkraine pic.twitter.com/VPB9Jj4KsV

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) March 29, 2022