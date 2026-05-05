Трамп повторно го нападна папата Лав околу ставот за војната со Иран

Доналд Трамп упати нов вербален напад врз папата Лав XIV, обвинувајќи го дека „загрозува многу католици“ затоа што „мисли дека е во ред Иран да има нуклеарно оружје“.

Забелешките доаѓаат два дена пред Марко Рубио, државниот секретар на САД, да се сретне со Лав во Ватикан, во обид да ги ублажи тензиите предизвикани од претходната агресија на Трамп против папата роден во Чикаго, поради неговата осуда на американско-израелската војна против Иран.

Во разговор со Хју Хјуит, истакнат конзервативен радио водител на американската мрежа Салем њуз, Трамп рече дека папата „посакува да зборува за фактот дека е во ред Иран да има нуклеарно оружје, и не мислам дека тоа е многу добро“.

„Мислам дека тој загрозува многу католици и многу луѓе“, додаде американскиот претседател. „Но, претпоставувам дека ако зависи од папата, тој мисли дека е во ред Иран да има нуклеарно оружје“.

Лав никогаш не рекол дека Иран треба да има нуклеарно оружје, но постојано се спротивставува на војната против земјата и последователната ескалација на конфликтот во Либан и поширокиот Блиски Исток, повикувајќи на прекин на огнот и дијалог.

Брајан Бурч, американскиот амбасадор во Светата столица, во вторник изјави дека очекува „отворен“ состанок меѓу Рубио, католик, и Лав во Апостолската палата во четврток наутро.

„Нациите имаат несогласувања и мислам дека еден од начините на кои се работи преку нив е… преку братство и автентичен дијалог“, им рече Бурч на новинарите, додавајќи дека смета оти Рубио доаѓа во Ватикан „во тој дух, за да има отворен разговор за политиката на САД, да се вклучи во дијалог“.

Патувањето, кое се совпаѓа со првата годишнина од папството на Лав, беше организирано откако Трамп го нападна папата во април, нарекувајќи го слаб и велејќи дека не ја врши многу добрата работа како папа. Трамп, исто така, сподели слика генерирана од вештачка интелигенција на која се прикажува себеси како Христос, пред да ја избрише и да каже дека всушност била негов приказ како доктор.

Рубио ќе се обиде да ги смири работите со италијанската влада откако Трамп ја критикуваше премиерката, Џорџа Мелони, претходно еден од неговите најблиски сојузници во Европа, за критикување на неговите забелешки против Лав, поради тоа што нејзината влада не ги поддржува нападите врз Иран и заканувајќи се дека ќе ги повлече американските трупи од Италија како резултат на тоа.

Рубио ќе се сретне и со државниот секретар на Ватикан, Пјетро Паролин, пред да се сретне со Мелони и италијанскиот министер за надворешни работи, Антонио Тајани, во петок наутро.

Потпретседателот на САД, Џ.Д. Венс – католички конвертит – исто така го критикуваше папата, велејќи дека Ватикан треба „да се држи до прашањата за моралот“ и дека Лав треба да биде внимателен кога станува збор за разговор за теологија и војна.

Рубио и Венс присуствуваа на инаугурацијата на папата во мај минатата година и имаа приватна аудиенција со него следниот ден, за време на која му предадоа покана од Трамп за Белата куќа на која Лав сè уште не одговорил.