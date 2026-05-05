Овалната соба на Трамп „крие“ мал портрет на првата дама Џеки Кенеди

Вашингтон – За време на посетата на кралот Чарлс Трети и кралицата Камила на САД, минатата недела, претседателот Трамп откри нов декор во Овалната соба. Мал портрет на првата дама Џеки Кенеди, е забележан меѓу позлатени акценти, екстравагантен приказ на трофеи и голем број слики од основачите и други машки политичари. (Може да се види над десното рамо на кралот Чарлс на горната фотографија од билатерален состанок во Овалната соба.)

Портретот изгледа како намалена реплика на познатата слика масло на платно на Џеки Кенеди, изработена од уметникот Арон Шиклер. Оригиналот историски виси во собата Вермел во Белата куќа.

Некои на Интернет шпекулираа дека ова е прв пат портрет на прва дама да го украсува Овалната соба, но кога беа прашани, Историското здружение на Белата куќа само потврди дека ова е прв пат портрет на Џеки Кенеди да биде претставен во Канцеларијата.

Прикажувањето на оваа слика на Џеки на таков начин служи како само најнов пример за интересот на претседателот Трамп за наследството на семејството Кенеди за време на неговиот втор мандат. Не само што го назначи Роберт Ф. Кенеди Џуниор, син на Боби Кенеди и внук на претседателот Џон Ф. Кенеди, во својот кабинет како секретар за здравство и човечки услуги, туку и им наложи на Националните архиви да објават досиеја поврзани со атентатите и на РФК и на ЏФК.

Како дел од неговиот план за реновирање на Белата куќа, Трамп ја уништи Градината Жаклин Кенеди и целосно ја редизајнираше Градината со рози во Белата куќа, простор во голема мера поврзан со администрацијата на Кенеди. Трамп, исто така, ефикасно се именуваше себеси за претседател на одборот на Центарот Кенеди, група која подоцна гласаше за преименување на историски непартиската уметничка институција по покојниот претседател Џон Ф. Кенеди и по сегашниот претседател Доналд Трамп. Подоцна ги објави своите планови да ги затвори операциите во Центарот Кенеди за околу две години за „Изградба, ревитализација и целосна обнова“.

Семејството Кенеди сè уште не реагирало јавно на портретот на Џеки што се појави во Овалната соба. Но, неколку членови на кланот беа гласни во своето противење на уништувањето на институциите поврзани со администрацијата на ЏФК од страна на Трамп.

Претходно, Шлосберг, кој се кандидира за Конгрес во Њујорк, во бројни наврати го критикуваше интересот на Трамп за неговото семејство, дури и обвинувајќи го претседателот дека е „опседнат со тоа да биде поголем од ЏФК“.

„Администрацијата на Трамп се залага за слобода на угнетување, а не за изразување. Тој ги користи своите неверојатни моќи за да ја потисне слободата на изразување и да всади страв. Но, ова не е за уметноста“, напиша Шлосберг минатото лето, кога републиканците предложија закон за именување на Оперската куќа „Кенеди Центар“ по Меланија Трамп. „Трамп е опседнат со тоа да биде поголем од ЏФК, со минимизирање на многуте херои од нашето минато, како тоа да го воздигнува. Не го воздигнува. Но, има надеж – уметноста трае вечно и никој не може да го промени она што го претставува ЏФК и нашата заедничка историја“.

Откако Трамп ги објави своите планови за реновирање на Центарот „Кенеди“, Шлосберг повторно проговори. „Трамп може да го земе Центарот Кенеди за себе. Може да го смени името, да ги затвори вратите и да ја сруши зградата. Може да се обиде да го убие ЏФК“, напиша Шлосберг на X.

„Но, ЏФК го одржуваме во живот затоа што сега се креваме за да го отстраниме Доналд Трамп, да го изведеме пред лицето на правдата и да ги вратиме слободите за кои се бореа генерациите.“