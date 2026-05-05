Британската полиција ја стега рамката околу Германецот педофил осомничен за исчезнувањето на Мадлин

Детективите од полицијата наводно продолжуваат со плановите за подигање обвинение против германскиот државјанин Кристијан Брукнер следната година, речиси 20 години откако исчезнувањето на исчезнатиот Британец го шокираше светот.

48-годишниот Брукнер, осуден сексуален престапник и силувач, би можел да се соочи со судење во Олд Бејли ако полицијата ја убеди Службата за крунско обвинителство (CPS) да одобри обвиненија. Но, Берлин би можел да го отфрли барањето бидејќи германскиот закон спречува екстрадиција на нејзините граѓани во земји кои не се членки на ЕУ, потег што се заканува да предизвика правен спор.

Мет-полицијата сè уште сака да се покренат нови обвиненија против него во Германија или во Португалија ако не може да обезбеди судење во Велика Британија, според „Телеграф“.

„Следната година се навршуваат 20 години од исчезнувањето на Мадлен Мекан. Ако доказите се доволно силни за да се екстрадира главниот осомничен и да се суди тука, тоа е она што би се обиделе да го направиме“, изјави за весникот инсајдер на Скотланд Јард.

Мал тим детективи сега наводно собира досие со докази за Државната полиција за да размисли за покренување обвиненија под сомнение за киднапирање и убиство, при што истрагата на Метрополитен полицијата останува случај на исчезнато лице, а не истрага за убиство. Германските власти го идентификуваа Кристијан Брукнер како главен осомничен во случајот на Мадлен во 2022 година.

Германскиот државјанин во тоа време живеел во Праја да Луз, Португалија, и се вели дека добил телефонски повик во близина на исчезнувањето на Мадлен во ноќта кога исчезнала на седумгодишна возраст во 2007 година. Полициските истражители пребараа област во близина на напуштена зграда за време на операцијата во истрагата за исчезнувањето на Мадлен Мекан во Аталаја, Лагос во Алгарве во јуни. За време на длабинско пребарување во мај 2023 година, област на браната Араде во Силвес беше пребарана за докази, а се вели дека Брукнер закопал детски играчки и облека околу гробот на неговото куче.

Местото е оддалечено околу 45 минути од Праја да Луз и Брукнер го нарекува негово „мало место од рајот“. Но, пребарувањето пред две години не донесе никакви нови докази на виделина.

Брукнер отсекогаш негираше дека е вмешан во исчезнувањето на Мадлен.Тој никогаш не бил обвинет за никакви злосторства во врска со исчезнувањето на Мадлен од португалски хотел, каде што била на одмор со своите родители. Брукнер беше ослободен од затвор во септември 2025 година по отслужување казна за силување.

Скотланд Јард соопшти дека по неговото ослободување, 48-годишникот останал осомничен во истрагаta – а португалските и германските власти исто така го истражуваат исчезнувањето на Меди. Комесарот на метрополитенската полиција, Сер Марк Роули, потврди во тоа време дека истрагата на неговата полиција за исчезнувањето на девојчето останува истрага за исчезнато лице. Тој рече дека полицијата „врши преглед“ на германските и португалските истраги откако Брукнер излезе од затвор.

„Тој останува осомничен за нас. Правиме преглед каде сме, како и на германската истрага, така и на португалската истрага“, потврди Сер Марк.

Мадлин Мекан исчезна додека беше на одмор со своето семејство во Португалија во 2007 година, а веста брзо беше пренесена од британскиот печат, станувајќи еден од најпрофилираните случаи на исчезнати лица досега. Мадлин, родена во Лестер, имала само три години кога отишла во Праја да Луз со своите родители Кејт и Гери, како и нејзините двегодишни близнаци. Трите деца заспале на 3 мај во нивниот стан за одмор, а нивните родители отишле на вечера со пријатели, но се вратиле да ги проверат во текот на вечерта. Кејт открила дека Мадлен е исчезната во 22 часот и започнала полициска истрага.