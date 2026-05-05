Во Кремљ се вовлече страв: Путин се плаши од атентат или државен удар

Според сеопфатен извештај на европска разузнавачка агенција, чии детали беа ексклузивно објавени од Си-Ен-Ен, рускиот претседател Владимир Путин презел невидени чекори за зајакнување на својата лична безбедност.

Она што го прави овој доверлив извештај особено алармантен е нивото на нарушување на приватноста дури и на најдоверливите соработници. Системи за надзор и прислушување наводно сега се инсталирани во домовите на потесниот круг на персоналот на претседателот.

Радикалниот потег се толкува како директен одговор на неодамнешниот бран успешни атентати врз високи руски воени команданти, но и како одраз на растечкиот, речиси опиплив страв од координиран државен удар во рамките на ѕидините на Кремљ.

Готвачите, телохранителите и фотографите кои работат со претседателот имаат забрана за патување со јавен превоз, се вели во досието. Посетителите на шефот на Кремљ мора да бидат проверени двапати, а оние кои работат блиску до него можат да користат само телефони без пристап до интернет, се додава во извештајот.

Некои од мерките беа воведени во последните месеци по убиството на еден висок генерал во декември, што предизвика спор во врвните редови на рускиот безбедносен естаблишмент, се вели во извештајот. Тие укажуваат на зголемена вознемиреност во Кремљ, бидејќи се соочува со растечки проблеми дома и во странство, вклучувајќи економски тешкотии, зголемени знаци на несогласување и неуспеси на бојното поле во Украина.

Руските безбедносни претставници драстично го намалија бројот на локации што Путин редовно ги посетува, се вели во извештајот. Тој и неговото семејство престанаа да одат во нивните вообичаени резиденции во Московскиот регион и во Валдај, осамениот летен имот на претседателот, кој се наоѓа помеѓу Санкт Петербург и главниот град.

Тој досега не посетил воен објект оваа година, се вели во извештајот, и покрај редовните патувања во 2025 година. За да ги заобиколи овие ограничувања, Кремљ објавува однапред снимени негови слики за јавноста, се додава во извештајот.

Од инвазијата на Украина во 2022 година, Путин, исто така, поминува недели во модернизирани бункери, често во Краснодар, регион блису до Црното Море, на неколку часа оддалеченост од Москва, се вели во извештајот.

Досието, кое го добија Си-Ен-Ен и други медиуми од извор близок до европска разузнавачка агенција, доаѓа во време на растечка перцепирана криза околу Кремљ, четири години по почетокот на неговата брутална и несреќна војна.

Руските загуби, проценети од западните земји, од околу 30.000 мртви и повредени секој месец, заедно со ограничените територијални придобивки на фронтот и повторените напади со дронови од Украина длабоко во Русија, го однесоа данокот од конфликтот на ниво за кое многумина веруваат дека е неодржливо. Во неделата навечер, дрон удри во висока станбена зграда во луксузен кварт во западниот дел на централна Москва, според локалните власти и видеа од местото на настанот.

Економската цена на војната сега е опиплива – со прекини на податоците во мобилните телефони што редовно ги погодуваат големите градови, што ја налутува дури и пропутинската буржоазија – што додава чувство дека војната почнува да ја погодува урбаната елита, која досега беше претежно изолирана од влијанието на инвазијата.

Извештајот дава ретки детали за загриженоста на Москва за влошувањето на внатрешната безбедност. Исто така, ги наведува потенцијално засрамувачки детали за превирањата во руската безбедносна и воена команда околу тоа кој бил одговорен за заштитата на врвните офицери – поради што се преиспитуваат протоколите на Путин и проширувањето на повисокото ниво на лична безбедност на уште 10 високи команданти.

„Ризик од државен удар“

Во извештајот се вели дека, од почетокот на март 2026 година, „Кремљ и самиот Владимир Путин се загрижени за потенцијално протекување на чувствителни информации, како и за ризикот од заговор или обид за државен удар насочен кон рускиот претседател. Тој е особено претпазлив во врска со употребата на дронови за можен обид за атентат од страна на членови на руската политичка елита“.

Но, највпечатливиот заклучок се однесува на поранешниот доверлив човек на Путин, Сергеј Шојгу.

Поранешниот министер за одбрана, кој е настрана и моментално е секретар на Советот за безбедност, „е поврзан со ризикот од државен удар, бидејќи задржува значително влијание во рамките на високата воена команда“, се вели во извештајот.

Се додава дека апсењето на поранешниот заменик и близок соработник на Шојгу, Руслан Цаликов, на 5 март се смета за „прекршување на договорите за премолчена заштита меѓу елитите, ослабувајќи го Шојгу и зголемувајќи ја веројатноста дека тој самиот би можел да стане цел на судска истрага“.

Рускиот истражен комитет во мартовското соопштение соопшти дека Цаликов е уапсен по обвиненија поврзани со проневера, перење пари и поткуп. Извештаите за корупција во воената елита се чести, но се зголемија откако започна инвазијата на Украина.

Извештајот не дава докази за да ги поткрепи тврдењата против Шојгу, кој претходно се сметаше за многу близок до Путин, а обидот за соборување на рускиот претседател би означил силен пресврт во лојалноста. Со оглед на тоа што неговото објавување може да има за цел дестабилизација на Кремљ, значајно е што европската разузнавачка служба во исто време ефикасно би го предупредила Кремљ за можен државен удар.

Путин преживеа претходен обид за државен удар во јуни 2023 година, кога платеничкиот шеф Евгениј Пригожин предводеше неуспешен марш кон Москва.

Внатрешните спорови во московската елита често се предмет на големи шпекулации, но ретко се откриваат. И длабоко во инвазијата на Украина, како што американската поддршка за Киев се намалува, европските разузнавачки агенции имаат значителна мотивација да сугерираат растечки судири и параноја во Кремљ.

Природата на таквите разузнавачки информации ги прави некои од деталите тешки за проверка.

Некои од детално опишаните безбедносни мерки околу Путин се објавени претходно или се претпоставуваше дека се такви, вклучувајќи ги интензивните претреси на телото, избегнувањето на паметни телефони од страна на Кремљ и ограничувањето на движењата на претседателот. Путин сè уште редовно се гледа во јавноста, оваа недела се сретна со чеченскиот лидер Рамзан Кадиров и иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи.

Путин почна да се изолира за време на пандемијата Ковид-19, честопати седејќи на крајот од долга маса од своите познати гости, сè додека не ја нареди инвазијата во февруари 2022 година. Извештаите сугерираат дека тој ја користи истата канцеларија на повеќе локации од каде што се обраќа на својот кабинет преку видео врска.

Деталите за новите безбедносни мерки доаѓаат неколку дена откако Москва објави значајни промени на парадата на Црвениот плоштад на 9 мај за одбележување на победата над нацистичка Германија. Овогодинешниот настан – петти по целосната инвазија на Украина – ќе се одржи без тешко вооружување, како што се тенкови и ракети.

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, посочи дека заканата и неодамнешниот успех од украинските напади со подолг дострел биле една од мотивациите.

„Наспроти позадината на оваа терористичка закана“, рече тој, „секако, се преземаат сите мерки за минимизирање на опасноста“. Претходните паради беа демонстрација на воената моќ на Кремљ, но сепак намалена од почетокот на инвазијата на Украина, наведувајќи оперативни и безбедносни проблеми.

Расправија во Кремљ

Разузнавачкиот извештај сугерира дека жестоката размена на зборови меѓу високите функционери на состанокот во Кремљ кон крајот на минатата година со Путин делумно ги предизвикала новите мерки. По атентатот врз генерал-потполковник Фанил Сарваров во Москва на 22 декември 2025 година, веројатно од украински агенти, Путин ги повика клучните безбедносни лица три дена подоцна.

За време на состанокот, началникот на Генералштабот, Валериј Герасимов, го критикуваше шефот на Федералната служба за безбедност (ФСБ), Александар Бортников, за тоа што не ги заштитил неговите офицери, а вториот се пожалил на недостаток на ресурси и персонал за да ја завршат работата, се вели во извештајот. „Нагласувајќи го стравот и деморализацијата што ова ги предизвика кај (воениот) персонал, Валери Герасимов остро ги критикуваше своите колеги во специјалните служби за нивниот недостаток на предвидливост“, се вели во извештајот.

Во разузнавачкиот извештај исто така се вели: „На крајот од овој напнат состанок, Владимир Путин повика на смиреност, предлагајќи алтернативен формат на работа и давајќи инструкции на учесниците да презентираат конкретни решенија за проблемот во рок од една недела“. Тоа брзо решение вклучуваше проширување на досегот на Путин на сопствената Федерална служба за заштита (ФСО) – која во тоа време го заштитуваше Герасимов само во воената команда – за да обезбеди безбедност на уште 10 високи команданти.

Во извештајот се тврди дека зајакнувањето на безбедносните мерки на Путин дошло по ова проширување на надлежностите на ФСО.

Ретко е западните разузнавачки агенции да протекуваат детални извештаи за доверливи разговори од непријателски актери, веројатно добиени од човечки или електронски извори, кои ризикуваат компромитирање доколку бидат откриени. Сепак, неговото објавување може да одразува обид на европските претставници да ја искористат надежта за која критичарите тврдат дека долго време била нивна единствена стратегија за победа над Русија во Украина – да чекаат нејзин внатрешен колапс.