Дубаи во целосна парализа, губи 540 милиони долари дневно

Војната што избувна откако САД и Израел ја нападнаа Исламската Република Иран го дестабилизираше Блискиот Исток, што јасно се гледа во Дубаи, регионалниот економски и туристички центар на Обединетите Арапски Емирати. Градот, кој планираше да прими рекордни 20 милиони посетители оваа година, се соочува со масовен егзодус на странци и ненадеен прекин на сите економски активности.

Според новинарот на „Дејли меил“ кој го посети градот, Дубаи во моментов е во состојба на целосна парализа. Статусот на градот како потенцијална цел за ирански ракети и беспилотни летала ги исплаши странските туристи и бизнисмените, што според проценките на медиумите ја чини локалната економија до 540 милиони евра дневно. Аеродромот во Дубаи, кој до март беше најпрометниот центар во светот за меѓународни пристигнувања, сега бележи само дел од вообичаениот сообраќај.

„Дејли меил“ објавува дека луксузните одморалишта, клубовите на плажите и рестораните се речиси целосно празни, а значителен број хотели веќе ги затворија своите врати. Само во изминатата недела, седум хотели со пет ѕвезди најавија затворање, што резултираше со масовни отпуштања или испраќање на персоналот на неплатен одмор.

Репортерот на „Дејли меил“ наведува дека странските посетители станале реткост во туристичките области. Тој забележува дека преостанатите отворени хотели работат со минимален број вработени кои честопати извршуваат повеќе задачи истовремено.

Иако економските последици се очигледни, властите во Дубаи и менаџментот на големите компании избегнуваат директно поврзување на кризата со војната. „Дејли меил“ истакнува дека наместо вистински причини се користат еуфемизми за реновирање и надградба на објектите. Додека некои хотели го најавуваат повторното отворање во септември, репортерот сугерира дека е сосема неизвесно дали многу од нив некогаш ќе се вратат во работа.

Културниот и историскиот центар на градот е целосно празен, а туристичките атракции се затворени. Новинарот ги цитира впечатоците на малкуте преостанати трговци кои ја опишуваат ситуацијата како критична и истакнуваат дека сообраќајот е на историски ниско ниво. Сегашниот извор на приход за малкуте отворени објекти се исклучиво локалните жители кои го користат драстичниот пад на цените за сместување и угостителските услуги за кратки викенд престојувања.

Егзодус на работната сила

Хуманитарната цена на војната најмногу ја сноси милиони работници мигранти, за кои се проценува дека сочинуваат помеѓу 80 и 90 проценти од населението на Дубаи. Додека богатите иселеници и влијателни личности избегаа од ОАЕ веднаш по избувнувањето на конфликтот, работниците од Индија, Пакистан, Бангладеш и Филипините се заробени во работни логори без приходи и без реална перспектива за заминување.

Обемот на егзодусот на работната сила најдобро се илустрира со бројките за воздушниот сообраќај. Според „Дејли меил“, Дубаи моментално има четири редовни летови до Филипините дневно, додека дополнителни летови за репатријација враќаат околу стотина луѓе во нивните татковини секој ден. Сепак, многумина не можат да си дозволат билет од 110 евра ниту загарантирани работни места по враќањето, оставајќи ги во очајна ситуација.

Репортерот на „Дејли меил“ го посетил округот Сонапур, еден од клучните центри за сместување на работниците, каде што десетици илјади мажи престојуваат во дотраени и преполни студентски домови. Губењето на работните места во Дубаи предизвика верижна реакција на сиромаштија во нивните матични земји, бидејќи многу семејства директно зависеа од парите што им ги испраќаа работниците.

Хјуман рајтс воч предупреди дека овие работници се најизложени на физичките опасности од конфликтот. Податоците објавени од „Дејли меил“ го потврдуваат ова – од 12-те лица убиени во ескалацијата досега, 11 се странски работници. Мајкл Пејџ, заменик-директор на Хјуман рајтс воч за Блискиот Исток, истакнува дека војната ги открила сите недостатоци на системот кафала, кој ги врзува работниците за работодавците и им остава минимална социјална заштита и без право да одлучуваат за сопствената безбедност.

Цензура на воените настани

Паралелно со економскиот и хуманитарниот колапс, властите во Дубаи спроведуваат строга контрола врз информациите за последиците од војната. Според „Дејли меил“, воведена е официјална забрана за снимање, објавување или дистрибуција на какви било визуелни прикази на штетата предизвикана од иранските напади, кои се случија во време кога Емиратите се клучен сојузник на САД и се домаќини на околу 5.000 воени лица во воздухопловната база Ал Дафра во близина на Абу Даби. Казните за кршење на овие прописи се ригорозни и вклучуваат минимум една година затвор и казни што надминуваат 24.000 евра. Медиумските извештаи сугерираат дека стотици луѓе веќе се приведени за кршење на овие забрани.

Стравот од државен надзор длабоко се проткајува во секојдневниот живот на сите жители, особено на работниците мигранти. Во работните логори како Сонапур, постои верување дека секоја дигитална комуникација се следи, што ги тера работниците да се двоумат да ги споменат воените настани дури и во приватни пораки на WhatsApp. Соговорниците на „Дејли меил“, кои зборуваа под услов на анонимност, признаваат дека повеќе се плашат од реакцијата на локалните безбедносни служби отколку од самите ракети.

Оваа атмосфера на цензура се прошири и на бизнис секторот. Продавниците, угостителите и менаџментот на хотели систематски избегнуваат да ја признаат длабочината на кризата, плашејќи се од одмазда од владата или трајна штета на угледот на градот. „Дејли меил“ истакнува дека официјалната реторика за стабилноста и безбедноста на Дубаи е целосно во спротивност со реалноста на теренот, каде што трагите од војната и економската стагнација се кријат зад еуфемизми и затворени врати. Репортерот заклучува дека во такви околности единствената надеж за туризам и економско закрепнување лежи во исходот од мировните разговори меѓу САД и Иран.