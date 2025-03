(Видео): Министер на Трамп се појави на телевизија со крст на челото

Американскиот државен секретар Марко Рубио се појави на Фокс њуз вчера, на денот на пепелната среда, што го означува почетокот на постот за христијаните, со крст на челото.

U.S. Secretary of State Marco Rubio draws a cross on his forehead during a press conference to discuss Trump's positions. pic.twitter.com/YWdBTJKfzi

Христијанската традиција налага дека на пепелова среда свештеникот ги попрскува главите на верниците со пепел или им црта крст на челото со пепел. Во христијанската традиција, посипувањето со пепел означува покајание и подготвеност за нов живот.

Is the US Secretary of State Marco Rubio spewing Russian propaganda with a giant cross painted in the forehead? pic.twitter.com/1bwtj0hib6

