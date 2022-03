(ВИДЕО) Мариупол како Варшава во 1944 година

На социјалните мрежи се појави снимка направена од дрон од украинскиот град Мариупол кој трпи најмногу бомбардирања и е под опсада на руските сили. Сега борбите се водат низ улиците на градот,а според оценките, од безмилосните бомбардирања се уништени 90 отсто од објектите во него, поради што полскиот претседател Анджеј Дуда изјави дека Мариупол сега личи на Варшава по 1944 година.

I’ve been trying to avoid posting images of the destruction in Ukraine but this obliteration of Mariupol by the Russian troops needs to be out there. 90% of the city is gone. Duda said it looks like Warsaw in 1944 and it does. pic.twitter.com/G1tRZzhMF0

— Bakhti Nishanov (@b_nishanov) March 23, 2022