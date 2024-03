(Видео) Елон Маск најави имплант кој ќе им овозможи на слепите луѓе да гледаат

Neuralink, стартап компанијата на еден од најбогатите луѓе во светот, сега може да се пофали со уште едно значајно достигнување. Елон Маск откри дека неговата компанија им овозможила на слепи мајмуни да гледаат користејќи специјална технологија на мозочни чипови, пренесува „Јуроњуз“.

„Имплантот Blindsight веќе функционира кај мајмуните. Резолуцијата на почетокот ќе биде ниска, како раната графика на Нинтендо, но на крај може да ја надмине нормалниот човечки вид“, рече Маск и најави дека овој чип ќе имовозможи да гледаат на слепите луѓе и на оние кои не можат целосно да гледаат.

Маск нагласи дека „ниту еден мајмун не умрел ниту е сериозно повреден од овие уреди“. Тој особено ја истакна оваа поента, очигледно затоа што Neuralink се соочи со критики и од регулаторите и од групите за права на животните во врска со третманот со мајмуните кои се клучен дел од експерименталната работа на компанијата.

Покрај споменатиот имплант, особено внимание добива уште еден чип создаден во компанијата на Маск. Наречен „Телепатија“, чипот им овозможува на корисниците да ги контролираат компјутерите со својот ум.

Blindsight is the next @Neuralink product after Telepathy

— Elon Musk (@elonmusk) March 20, 2024