(Видео) Драматични сцени од обид за грабеж крај Мостар: Напаѓачот извади пушка, а потоа започна тепачка

Надзорните камери снимија обид за грабеж што се случи во вторник околу 20 часот во населбата Залик во Мостар.

Снимките од надзорните камери покажуваат маж во црна јакна како влегува во продавница. По кратко време, тој вади автоматска пушка од јакната.

Продавaчката му застанала на патот, по што следела тепачка и тепачка за оружјето. Напаѓачот ја удрил неколку пати во главата.

За време на конфликтот биле испукани неколку истрели од пушка, но никој не бил повреден, пишува „Дневни аваз“.

Полициски службеници од Полициската управа во Мостар пристигнале на местото на настанот. Тие спровеле истрага на лице место и преземаат мерки за утврдување на идентитетот на сторителот.