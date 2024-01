Вечерва се доделуваат наградите Еми, една серија има 27 номинации

По четиримесечно одложување поради штрајкови во Холивуд, американската телевизиска елита се собира во понеделник во Лос Анџелес на 75-то доделување на наградите Еми , каде што се очекува „Наследство“ (Succession) да биде голем фаворит.

Телевизискиот еквивалент на Оскарите обично се одржува во септември, но организаторите го договорија настанот во јануари, верувајќи – очигледно со право – дека штрајковите на актерите и писателите дотогаш ќе завршат и најголемите ѕвезди ќе можат да позираат повторно на црвениот тепих.

Предвидувањата се јасни: серијата „Наследство“, која се снимаше и во Хрватска, треба да освои многу награди со своите 27 номинации, меѓу кои и онаа за најдобра драмска серија, која веќе двапати ја освои. Оваа продукција на HBO го следи моќното и богато семејство Рој, на чело на медиумската империја, во нивните семејни расправии.

За најдобра драмска серија номинирани се и The Dragon House, Andor, Call Saul, Yellowjackets, Круна и Бел лотус.

Тројца од шесте номинирани за најдобар актер во драмска серија доаѓаат од „Наследство“ – Киеран Калкин, Џереми Стронг и Брајан Кокс. Сара Снук е фаворит за награда за најдобра женска улога, а Метју Мекфадиен, кој штотуку го освои Златниот глобус за најдобра споредна машка улога во серија, има добри шанси да го направи тоа повторно.

Серијата се натпреварува за трофејот заедно со серијата The Last of Us на HBO, адаптација на истоимената видео игра, која доби 24 номинации за најпрестижните телевизиски награди.

Напнатата шик сатира Бел лотус (23 номинации) може да се надева дека ќе освои Еми за најдобра споредна женска улога во драмска серија. Единствената ѕвезда која се врати во втората сезона на серијата, која овојпат се случува во Италија, е Џенифер Кулиџ.

Тед Ласо, двократен добитник на Еми за најдобра серија, ќе се бори за наградата за најдобра комедија против Abbott Elementary, The Marvelous Mrs Maisel, The Bear, Barry, Only Murders In The Building, Wednesday и Jury Duty.

Што се однесува до рејтингот на Еми, тие се во голем пад веќе неколку години.

Минатогодишната церемонија ја следеа 5,9 милиони гледачи, дури и помалку од изданието за 2020 година, наречено PandEmmy, кога ѕвездите останаа дома поради пандемијата. Доцнењето, исто така, значи дека Еми ќе биде сместена меѓу неколку големи датуми на холивудски награди оваа година, вклучувајќи ги и Златните глобуси и објавувањето на номинациите за Оскар.

Церемонијата, чиј водител ќе биде актерот Ентони Андерсон, започнува во Лос Анџелес во 17:00 часот по локално време (2 часот по средноевропско време).