Уште еден кикс на Реал, Белингем доби црвен картон, еве што се случи

Осауна и Реал Мадрид одиграа нерешено 1-1 во Памплона во 24.коло од Ла Лига. Реал поведе во 15. минута со голот на Килијан Мбапе, а Осасуна дојде до бод благодарение на голот на Анте Будимир. Хрватскиот напаѓач реализираше пенал во 58. минута за 13. гол сезонава.

Тренерот Карло Анчелоти во 40. минута остана со десетмина на теренот бидејќи Џуд Белингем доби директен црвен картон. Капитенот на Реал Мадрид, Лука Модриќ разговараше со судијата Хозе Луис Мунуера. Белингем се приближи и незадоволен од некоја одлука, широко ги рашири рацете. Расправијата траеше неколку секунди, по што 21-годишниот англиски офанзивен играч за врска доби црвен картон.

Белингем по натпреварот изјави дека судијата погрешно го разбрал и дека не сакал никого да навреди. „Тоа беше недоразбирање, судијата погреши. Сето тоа се гледа на видеото и во извештајот. Реков нешто како „*бига“.

Јас сум одговорен за ова, но се надевам дека сите гледаат дека тоа што судијата го стави во извештајот не е точно и дека Федерацијата гледа дека има докази. Среќен сум што снимката ќе излезе. Му се извинувам на мојот тим, тоа беше грешка, недоразбирање“, изјави Белингам по натпреварот.

Според извештајот на главниот судија, Белингем го навредувал велејќи „еб* се“. Шпанската телевизија Мовистар+ објави дека Англичанецот му рекол на судијата „Ти се обраќам со почит, *бате“.

Мбапе и Винисиус Јуниор беа првите кои му пристапија на Мунуера барајќи објаснување, но тој ги избрка и му објасни на Модриќ како капитен зошто го исклучил Белингем. Ми рече „еб* се““, пренесува Мовистар.

Анчелоти на прес-конференција беше прашан што мисли за исклучувањето на Белингем. Мислам дека судијата не разбираше добро англиски кога му го даде црвениот картон. Не му кажал ‘да те *бам’. На шпански, тоа би било „не заебавај“.

„Тоа не е навредливо. Во последните три натпревари се случија ситуации кои сите ги видоа. Не би коментирал повеќе бидејќи сакам да бидам на клупата на следниот натпревар“, изјави италијанскиот стручњак, чиј клуб често се жали на судењето во Примера.

📹Jose Munuera Montero vs Real Madrid – MOTM ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

✅ 3+ penalties not given

✅Mbappe punched in the chest

✅Vini Jr. slapped in the face

✅Mbappe elbowed in the face

✅Jude Bellingham red card

✅ Ancelotti booked for asking a review

✅Fran pushedpic.twitter.com/PsZm8w5yhJ

— Madrid Filmz 🎞️ (@MadridFilmz) February 15, 2025