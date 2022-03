Украинците велат дека елитна група чеченски војници се обидела да го убијат Зеленски

Украинците велат дека елитна група чеченски војници се обидела да го убијат претседателот Зеленски: „Ги спречивме“.

Обид за атентат врз украинскиот претседател Володимир Зеленски, подготвен од елитна група чеченски паравојски, е спречен во регионот на Киев. Тие беа прекинати во нивниот план, објавија Украинците.

Оваа вест ја објави портпаролот на Советот за национална безбедност и одбрана на Украина.

Чеченија порано војуваше со Москва, но сега е под контрола на режимот на Путин. На чело е Рамзан Кадиров, под чија контрола е и паравојската и затоа се нарекува Кадиров.

An assassination attempt on Volodymyr Zelenskyy, prepared by an “elite group of Kadyrovtsi (Kadyrov’s thugs),” has been prevented in Kyiv Oblast, @NSDC_ua secretary Oleksiy Danilov said. They were terminated.

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 1, 2022