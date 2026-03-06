УЕФА го казни Реал Мадрид за нацистички поздрав

УЕФА во петокот објави дека го казнила Реал Мадрид откако еден од неговите навивачи упати нацистички поздрав пред почетокот на нивниот реванш натпревар од плејофот на Лигата на шампионите против Бенфика минатата недела.

Дисциплинската комисија на европската фудбалска федрација го казни шпанскиот клуб со 15.000 евра „за расистичко и/или дискриминаторско однесување од страна на навивачите“ за време на реваншот од плејофот против Бенфика на 25 февруари, се вели во соопштението.

УЕФА, исто така, изрече едногодишна условна делумна забрана за затворање на 500 седишта на стадионот на Реал, Сантијаго Бернабеу. Мадридскиот клуб објави по натпреварот дека го исфрлил и забранил навивачот кој беше снимен како упати нацистички поздрав на трибините од Сантијаго Бернабеу.