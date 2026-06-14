Шкотска со тешки маки победи со 1:0 против Хаити

Петтата победа на Шкотска на Светско првенство требаше да биде причина за епска прослава. Победата над Хаити oд 1:0значеше дека ова е тим на кој не му е загарантирано дека ќе има лесна задача против помали нации. Повеќе од 10.000 дена откако испадна од Светското првенство во Франција, Шкотска се врати на најголемата фудбалска сцена и освои три бода. Тие се на врвот на Групата Ц.

Сепак, на стадионот во Бостон, контра-наративот беше повеќе од чувство. Со Мароко и Бразил во групата, овој успех со еден гол може да се покаже како недоволен. Ова беше неубедлив настап од тимот на селекторот Стив Кларк. На Хаити му недостасуваше смиреност да го казни тоа. Сепак, оние кои слепо би ја славеле победата на Шкотска веројатно ја игнорираат поголемата слика што треба да биде важна. Голот на Џон Мекгин сумираше многу од она што требаше да се случи потоа. Шкотска сега мора да се држи во следните два настапи.

Првото полувреме беше исто толку чудно колку што беше и забавно. Шкотска изгледаше импресивно во моментите кога се движеше напред, но остави празнини за Хаити да нападне, што и го направија. Хаити претставуваше закана без сериозни изгледи да постигне гол. Сепак, се чинеше неразумно Шкотска да им понуди таква надеж на своите противници.