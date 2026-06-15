СП 2026: Шведска убедлива против Тунис

15/06/2026 08:17

Шведска го победи Тунис со 5:1 рано утрово во Монтереј, Мексико, во нивниот прв натпревар од групната фаза на Светското првенство во 2026 година.

Стрелци на головите за победничката репрезентација беа Јасин Ајари (два), Александар Исак, Виктор Ѓекерш и Матијас Сванберг.

Единствениот гол за Тунис е дело на Омар Рекик.

Шведска е на врвот на групата Ф со три бода, Јапонија и Холандија имаат по еден, Тунис е на четвртото место без освоен бод.

Во второто коло, Шведска ќе игра против Холандија на 20 јуни. Тунис ќе се соочи со Јапонија на 21 јуни.

 

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