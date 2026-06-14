Австралијанците блескаа против Турција и победија со 2:0

Иднината на „Сокери“ дојде рано, откако следната генерација на Австралија ја оствари една од нивните најдобри победи на Светското првенство, победувајќи ја многу фалената Турција со 2-0 во Ванкувер, Канада, со што ја започна својата кампања во 2026 година со стил.

Австралијанците можат да им се заблагодарат на триото млади ѕвезди, за кои сите беа неизвесни дали ќе го започнат натпреварот. Нестори Иранкунда го заврши брилијантниот напад од почеток до крај со гол во 27. минута, на асистенција на играчот од средниот ред Пол Окон-Енгстлер. Младиот голман Патрик Бич – кој беше турнат во почетниот состав во шокантниот избор пред натпреварот – изведе серија блескави одбрани, вклучувајќи една феноменална во првото полувреме.

Австралијанците се повлекоа во второто полувреме додека Турција се обидуваше да израмни. Опасниот крилен играч Кенан Јилдиз влезе на полувреме на левата страна и му даде на својот тим ново ниво на иновативност. Талентираните турски играчи напаѓаа и притискаа со кратки додавања околу австралискиот шеснаесетник, но „Сокери“ цврсто се држеа, стигнувајќи до последната пауза за пиење со недопрено водство и покрај серијата блиски промашувања и херојски блокади.

Не долго потоа разликата беше дуплирана, кога Конор Меткалф шутираше со левата нога од работ на шеснаесетникот. Тоа предизвика диви сцени, додека играчите се собраа на крајот од теренот обележан со огромна група жолти навивачи. Во Ванкувер имаше 10.000 Австралијанци.