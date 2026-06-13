Расел на пол позиција пред Хамилтон на Големата награда на Барселона

13/06/2026 19:45

Џорџ Расел ќе стартува од првата стартна позиција на Големата награда на Барселона и Каталонија. Возачот на Мерцедес постигна најбрзо време во квалификациите, а веднаш зад него е Луис Хамилтон од Ферари. Лидерот во генералниот пласман, Кими Антонели, е на третото место, пред Ландо Норис од Мекларен.

Квалификациите беа обележани и со црвено знаме на почетокот на Q3, кога Шарл Леклер направи грешка и заврши во заштитната ограда. Поради ова, вториот возач на Ферари ќе стартува само од десеттото место.

По првите шест трки од сезоната, Антонели убедливо води во генералниот пласман, забележувајќи дури пет победи. По него следува Хамилтон со 66 поени заостанување.

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