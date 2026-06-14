Неубедливиот Бразил се спаси против Мароко со голот на Винисиус

Се покажува дека Карло Анчелоти не е чудотворец. Откако го гледаше својот тим како заостанува по брилијантниот гол на Исмаел Саибари, на менаџерот на Бразил му беше потребна голема услуга од Винисиус Жуниор за да се осигури дека првиот натпревар на петкратниот победник на Светското првенство во 2026 година нема да заврши со срамен пораз.

Во голем дел од возбудливото прво полувреме Бразил се најде во сенка додека Касемиро и Бруно Гимареш се мачеа да го задржат средниот ред на Мароко, предводен од извонредниот тинејџер Ајуб Буади. Но, откако Тајмс Сквер беше трансформиран во таписерија од жолти и црвени дресови во петокот вечерта, додека двата тима навивачи се загреваа за еден од најочекуваните натпревари од групната фаза, напаѓачот на Реал Мадрид беше силно критикуван за тоа што не успеа да ја покаже својата клупска форма на меѓународната сцена, кој им даде на навивачите на Бразил нешто за славење.

Тоа беше само 10-от гол на 25-годишникот за „Селесао“ во неговиот 50-ти настап, а со оглед на тоа што Нејмар сè уште е надвор од игра поради повреда на листот по неговото изненадувачко враќање, Анчелоти ќе знае дека шансата за освојување на шестата титула ќе зависи од него. Иако сè уште поседуваат несомнен квалитет, Бразил има големи недостатоци на некои позиции. Мароко – кој стана првиот африкански тим што стигна до полуфиналето во 2022 година и изгледа способен повторно да влезе длабоко во турнирот – беше немилосрден во искористувањето на тие слабости. Бразил се подобри во второто полувреме по неколку тактички измени од Анчелоти, иако Италијанецот очигледно има многу работа да направи ако неговиот тим сака да биде вистински кандидат.

„Треба да се подобриме“, беше искрената проценка на Анчелоти. „Ова беше тежок натпревар, особено на почетокот. Тимот беше малку вознемирен, нервозата беше насекаде. Мислам дека мора да го преиспитаме она што го направивме во овој натпревар. Но, не смееме да губиме срце – не се освојува Светско првенство врз основа на првиот натпревар“.

Мохамед Уаби беше назначен да го замени Валид Реграги како главен селектор на Мароко во март, откако го освои Светското првенство до 20 години минатата година и вети повеќе од истото од своја страна по нивниот успех во Катар. Буади го доби само својот четврти настап за сениорскиот тим во средниот ред само неколку недели откако одлучи да игра за Лавовите од Атлас наместо Франција и се чини дека ќе биде ѕвезда на иднината по сигурна игра далеку поголема од неговите 18 години. „Играчите се разочарани затоа што сакаа да победат“, рече Уаби. „Во второто полувреме, ритамот падна, но тоа е разбирливо против тим од ваков квалитет“.