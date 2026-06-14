Титула што ја чекаа 53 години – Њујорк никс ја освоија НБА

Три дена откако поведоа со 3-1 во финалната серија на НБА, комплетирајќи го најголемиот камбек во историјата на финалињата во Медисон сквер гарден, Њујорк никс го запечатија договорот на гостински терен со уште еден епски приказ на отпорност и опоравување, зачудувајќи ги Спарс во Сан Антонио.

Додека Спарсите ја испуштија предноста од 16 поени и попуштија под притисок, промашувајќи неколку шутеви а нивната млада суперѕвезда Виктор Вембањама се колебаше кога беше најважно, Џејлен Брансон од Никсите го донесе својот нестабилен тим до слава со импозантен настап, постигнувајќи 45 поени во победата од 94-90.

„Не знам што чувствувам“, рече Брансон, борејќи се со солзите, по натпреварот. Подоцна беше прогласен за МВП на финалињата на НБА. „Само сум воодушевен. Не знам. Секогаш кога некој ќе нè исфрлеше, наоѓавме начин да се вратиме и да направиме нешто во врска со тоа.“

Никсите беа на работ на шампионската титула во среда кога ја уништија предноста на Спарс од 29 поени благодарение на неверојатниот наплив во второто полувреме, крунисан со пердувест победнички погодок од стартниот играч Ануноби на 1,2 секунди до крајот. Таа победа од 107-106 ја навали рамнотежата во серијата цврсто во нивна корист, но Сан Антонио започна решително пред своите навивачи во саботата, само за повторно да дозволи голема предност да се изгуби.

„Нема вистински зборови со кои можете да го опишете она што го направија овие момци, карактерот што го имаат, борбата што ја имаат, храброста што ја имаат, ставот дека никогаш не се откажуваат“, рече претседателот на тимот, Леон Роуз. „Неверојатно е. Неверојатно е каков потег имаа“.

Никси официјално ја освоија својата трета титула, и прва од 1973 година, докажувајќи дека најважно не е како ќе почнеш – туку како ќе завршиш.