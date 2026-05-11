Учениците од ООУ „Дане Крапчев“ втори во светот на „FIRST LEGO League“

11/05/2026 11:39

Учениците од ООУ „Дане Крапчев“ од Скопје постигнаа историски успех освојувајќи го второто место во светот на престижниот меѓународен натпревар „FIRST LEGO League“, во категоријата роботска игра.

Тимот „Осетра“ ја претставуваше Македонија меѓу екипи од 55 држави и повеќе од 1.000 ученици од целиот свет, а со освоени 525 бода успеа да се искачи на самиот врв на светската сцена и да го привлече вниманието на присутните.

Зад овој резултат стојат седум месеци напорна работа, подготовки и многубројни предизвици. Учениците, заедно со своите ментори и родители, вложиле огромен труд за да стигнат до финалето и да се натпреваруваат со најдобрите тимови во светот.

Посебна заслуга за успехот има наставничката по информатика Марина Пејковска, која беше главен водич и поддршка на тимот во текот на целиот процес. Од училиштето истакнуваат дека нејзината посветеност, заедно со трудот на менторите, била клучна за остварувањето на овој успех.

Голема поддршка тимот добил и од родителите, пријателите, како и од локалната самоуправа.

Од училиштето порачаа дека тимот „Осетра“ треба да биде инспирација за секое дете и секој наставник во Македонија, доказ дека со знаење и труд може да се стигне до светскиот врв.

Поврзани содржини

Одбиено барањето за изземање на судијка поротничка, предметот за 13 полицајци од Кочани оди на главна расправа
Авторката Ана Пашкевич од Полска доаѓа во Скопје за промоција на сликовницата „Три желби“
Таткото на Вања пред Апелација: „Се чувствувам како заложник“. Обвинителството вели – тој има „клучна улога“
Одложено судското рочиште за „Онкологија“, следното на 1 јуни
Пакомак: Селективно одложувајте го отпадот, барајте ги Вендинг машините
Казна од 20.000 евра по драмата во Долно Лисиче, каде возач беше фатен како фрла шут на дива депонија
„Левица“: Ристов ќе удри по најсиромашните – укинувањето на евтината тарифа ќе ги зголеми сметките
Финансиска поддршка за санација на покриви и лифтови. Пријавете се!

Најчитани