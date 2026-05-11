„Левица“: Ристов ќе удри по најсиромашните – укинувањето на евтината тарифа ќе ги зголеми сметките

Ацо Ристов, новиот претседател на РКЕ, во првото медиумско појавување најави ревидирање на блоковите и ефтината тарифа во сметките за електрична енергија, со што јасно стави до знаење дека струјата ја третира како роба која мора да има единечна, а не пет различни цени. Со ова тој предизвика загриженост кај граѓаните кои се обидуваат да штедат електрична енергија, се вели во соопштението на ПП „Левица“.

Доколку РКЕ донесе ваква скандалозна одлука тогаш директно ќе удри по најсиромашните. Пресметките, на годишно ниво, покажуваат дека едно семејство, кое цело време се обидува да штеди електрична енергија и на месечно ниво да се движи во првиот тарифен блок, ќе плаќа за третина поскапа струја. Очигледно е дека Ристов се стави во функција на приватниот капитал, на страната на ЕВН, бидејќи ЕВН Хоум е универзален снабдувач на домаќинствата.

Поранешниот градоначалник на Радовиш, од ДПМНЕ, а сега претседател на РКЕ ништо не спомна за паушалните сметки кои ЕВН ги доставува до домаќинствата без да ги отчита броилата, како и за реалната можност за проширување на временскиот опсег на ефтината тарифа.

Во досегашното работење на РКЕ не е непознато често менување на правилниците и на тарифните модели, сѐ со цел да и се удоволи на политичко – енергетската олигархија во Македонија преку осиромашување на народот и уништување на јавниот интерес.

Сметаме дека тарифните блокови треба да останат со проширување на временскиот опсега на ефтината тарифа, а единствена можност за намалување на цената на струјата е ЕЛЕМ Продажба да биде законски определен универзален снабдувач, со двојно помала маржа од сегашната маржа на ЕВН Хоум од 9.9%.

Левица бара воведување на повеќетарифен систем (зимски и летен), со повеќе часовни блокови, како и сончева тарифа за усогласување на производството со побарувачката, искористување на сончевите вишоци и намалување на сметките за електрична енергија, воедно зголемување на интервалот за ефтина тарифа.