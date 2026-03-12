Турција останува безбедна туристичка дестинација: Побарувачката за аранжмани е висока, патувањата и летовите се одвиваат нормално

12/03/2026 10:26

Министерството за култура и туризам на Република Турција и Агенцијата за промоција и развој на туризмот на државата (ТГА), информираат дека туристичките активности низ целата земја се одвиваат целосно нормално и вообичаено, а побарувачката за патувања во Турција останува на исклучително високо ниво.

И покрај засиленото медиумско известување за конфликтот во одредени делови од поширокиот регион на Блискиот Исток, факт е дека Турција е медитеранска земја и не е страна во овој конфликт. Нејзините водечки туристички дестинации, како што се Истанбул, Анталија, Бодрум, Измир, Кападокија, Егејскиот брег и Турската ривиера, кои се меѓу најпосетуваните во светот, продолжуваат сосема редовно и без прекин да пречекуваат гости од Европа, Северна Америка и од регионот Азија-Пацифик.

Неколку клучни факти кои се базираат на актуелната состојба од теренот потврдуваат дека туристичката индустрија во Турција функционира целосно непречено.

Прво, одморите во Турција се одвиваат како и обично, а сите туристички капацитети, како што се ресортите, хотелите, туристичките тури и воопшто сите искуства во главните туристички дестинации функционираат онака како што е планирано и во согласност со резервациите. Нема затворања, прекини или какви било владини ограничувања поврзани со туристичките активности во ниту еден дел од земјата.

Исто така, сите летови кон и од турските аеродроми се реализираат според редовниот распоред. Нормално функционираат аеродромите во Истанбул, Анталија, Бодрум, Измир, како и сите останати големи меѓународни аеродроми. Ниту еден аеродром не е затворен, ниту, пак, постојат било какви ограничувања или пренасочувања на летови поради регионалните случувања, а авиокомпаниите што оперираат кон Турција не пријавиле ниту еден откажан лет поврзан со конфликтот.

И трето, но многу битно, е дека летната сезона 2026 во Турција е отворена за резервации, кон кои може да се пристапи со целосна доверба. Побарувачката за туристички аранжмани и резервации останува висока кај патниците кои имаат јасна претстава за географската положба на земјата. Министерството за култура и туризам на Турција и натаму ќе биде посветено на поддршка и комуникација со партнерите и со туристичкиот сектор, преку обезбедување податоци, изјави и дополнителни информации кога тоа ќе биде потребно.

Поврзани содржини

Вучиќ и Рама повторно бараат делумна интеграција во ЕУ
Сомбор, Шабац и Пирот најдобри градови за живеење во Србија
Кипар воведува нов механизам за информирање на граѓаните за евентуална опасност преку апликацијата за засолништа SafeCY
Емир Кустурица го поддржа Орбан. Му посака победа на изборите
Грција ќе воведе плафон на профитната маржа на горивата и на производите во супермаркетите
Ирански хакери пратиле порака на албански пратеници: „Поблиску сме до вас одошто мислите“
Уставниот суд на Косово го замрзна распуштањето на парламентот
Турција распореди систем „Патриот“ во Малатија поради ракетни закани од конфликтот со Иран

Најчитани