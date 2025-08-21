Турција ги затвори пристаништата за израелските бродови
Турција денеска официјално го укина бродскиот сообраќај со Израел.
Денеска стапува во сила забраната за влез во турските пристаништа за сите бродови кои пловат под знамето на Израел, како и на бродовите кои се во сопственост на израелски државјани.
Во исто време, турските власти им забрануваат на сите бродови што пловат под турско знаме да патуваат и да не транспортираат стоки во Израел. Исто така сопствениците на бродови треба да потпишат изјава дека нивните активности не се поврзани со Израел.