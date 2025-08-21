Турција ги затвори пристаништата за израелските бродови

21/08/2025 18:06

Турција денеска официјално го укина бродскиот сообраќај со Израел.

Денеска стапува во сила забраната за влез во турските пристаништа за сите бродови кои пловат под знамето на Израел, како и на бродовите кои се во сопственост на израелски државјани.

Во исто време, турските власти им забрануваат на сите бродови што пловат под турско знаме да патуваат и да не транспортираат стоки во Израел. Исто така сопствениците на бродови треба да потпишат изјава дека нивните активности не се поврзани со Израел. 

