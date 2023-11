Триста илјади долари за кожната јакна на Мајкл Џексон од рекламата на „Пепси“

Кожената јакна што ја носеше Мајкл Џексон на снимањето на рекламата за Пепси пред речиси 40 години е продадена на аукција во Лондон за 250.000 фунти (306.000 долари).

Џексон ја облече јакната за да сними реклама за Пепси во 1984 година, по неговиот рекорден успех со албумот „Трилер“. Рекламите на Пепси станаа озлогласени по инцидентот во кој косата на Џексон се запали за време на снимањето, оставајќи го со сериозни изгореници. Тој подоцна рече дека неговите лекови против болки за неговите повреди биле она што ја поттикнало неговата зависност од лекарствата на рецепт.

Јакната беше една од повеќе од 20 предмети, вклучително и јакна што првично ја носеше Џорџ Мајкл и перики на Ејми Вајнхаус, плус предмети поврзани со Дејвид Боуви, Оазис и Битлси, кои беа продадени на аукција во петокот.

Други предмети на аукцијата вклучуваа и оние поврзани со Елвис Присли, Квин и Џони Мар, порано од The Smiths. Имаше и гитара Гибсон која претходно му припаѓаше на Ангус Јанг од AC/DC и ограничено издание Yellow Submarine Beatles џубокс.

Јакната на Џорџ Мајкл – видена во видеото што го сними со Арета Френклин за хитот I Knew You Were Waiting (For Me) – продадена за 93.750 фунти (115.000 долари), многу повеќе од највисоката цена од 60.000 фунти.

Ова не е прва продажба на сувенири кои му припаѓаат на Џексон. Црната шапка што ја носел непосредно пред да го дебитира својот препознатлив месечев танц во 1983 година, беше продадена во септември на аукција во Париз за 77.640 евра (67.088 фунти).