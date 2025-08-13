Три искуства што не треба да се пропуштат кога се патува во црноморскиот регион на Турција

Турција нуди разновидна туристичка понуда и не е позната само по дестинациите со песочни плажи. Алтернатива на типичните летни одмори, е црноморскиот регион, карактеристичен по својот свеж воздух и смарагдни ридови. Традиционалните дрвени куќи изградени на ветровитите висорамнини, кои всушност ги користело локалното население во топлите месеци, им нудат на туристите автентичен престој во природа. Овој регион на Туркција е познат и по многуте знаменитости, регионалната кујна и убавиот чај. Водопадите и бујните шуми, пак, овозможуваат долги прошетки и риболов, а интерес привлекуваат и традиционалните фестивали со народни танци.

Во источниот регион на Црното Море, се наоѓаат Орду и Гиресун, вклучени во престижната листа „Најдобри во патувањата 2025“ на Lonely Planet.Трите висорамнини на Орду се познати по својот чист воздух и вода, а ‘ртот Џејсон во градот Першембе се памети по тоа дека таму се одвивал еден од најпознатите митови на античкиот свет – потрагата по златното руно преку Црното Море. Во селото Кушкојпосетителите можат да го чујат и свиркачкиот јазик, кој е на Листата на нематеријално културно наследство.

Во Трабзон може да се истражат неколку висорамнини, како што се Мачка-Шолма, Ерикбели, Лустра и Карестер. Но, во овој центар на културата и природното богатство е задолжително да се посетат и манастирот на Дева Марија, замокот, но и џамијата Света Софија, кои се дел од светското наследство на УНЕСКО. Ризе, пак, е област позната по своите зелени долини и чај, а нуди и места за одмор погодни за авантури со сплаварење. И, последната станица во источниот регион на Црното Море е Артвин, место со длабоки зелени долини и високи висорамнини.

Доколку сакаат релаксиран летен одмор во западниот дел од турското Црно Море, посетителите е најдобро да почнат од Болу, област која се наоѓа на четири часа возење од Истанбул. Таму можат да се посетат Националниот парк Једиголер и градовите Гојнук и Мудурну, како и Саранболу, дестинација наведена како светско наследство на УНЕСКО,позната по своите историски дрвени куќи. Кастамону вреди да се види поради елегантните вили, но и џамијата Махмут-бег од времето на средновековна Анадолија.

Во Синоп, пак, единственото природно пристаниште во регионот, се наоѓа Инџебурн, најсеверната точка на Турција. И, следува Самсун, нудејќи културни знаменитости, како што се репликата на фериботот Бандирма, но и богат биодиверзитет во резерватот за птици на делтата Кизилирмак.

Црноморскиот регион има и богата кулинарска традиција, од обилни појадоци со кaјмак направен од пченкарно брашно со путер и специјално сирење, до оброци подготвени со риба. Чајот, особено сортатаризе е позната како најприродниот чај во светот, а посетителите дури и учествуваат во бербата. Регионот, исто така, ги произведува едни од најдобрите лешници во светот.