Трамп верува дека Путин ќе дојде во САД за светското првенство во фудбал

И покрај тоа што Русија е суспендирана од натпреварите на ФИФА, претседателот на САД Доналд Трамп мисли дека Владимир Путин ќе присуствува на Светското првенство во фудбал во 2026 година, кое го организираат САД, Канада и Мексико.

Во разговор со новинарите за да објави дека ждрепката за Светското првенство ќе се одржи во Центарот Кенеди во Вашингтон, Трамп покажа фотографија од себе и рускиот претседател од историскиот самит во Алјаска и сугерираше дека Путин ќе дојде на турнирот следното лето.

Трамп рече дека верува оти Путин „ќе дојде, во зависност од тоа што ќе се случи“, но не образложи повеќе и само повтори дека „можеби ќе дојде, а можеби и нема, во зависност од тоа што ќе се случи“.

Претседателот на ФИФА, Џани Инфантино, стоејќи покрај Трамп додека тој ги даваше забелешките во Овалната соба, не коментираше за можноста Путин да присуствува.

На Русија ѝ беше забрането да се натпреварува во натпреварите на ФИФА и УЕФА по инвазијата на Украина во 2022 година и не учествуваше во квалификациите за турнирот во 2026 година.

Русија беше домаќин на Светското првенство во 2018 година, а Путин имаше голема улога во јавното обраќање за време на свеченостите. Тој зборуваше на церемонијата на отворањето и беше на теренот за доделувањето на трофеите по победата на Франција над Хрватска во финалето.