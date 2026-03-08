Трамп носеше голф капа на пречекот на останките на загинатите војници. Фокс њуз го покри тоа со старо видео

Фокс њуз користеше старо видео од Доналд Трамп во повеќе извештаи во саботата и неделата, криејќи од гледачите дека врховниот командант носеше голф капа за време на церемонијата во саботата, на која им оддаде почит на шесте ковчези покриени со знамиња кои ги носеа останките од првите американски војници што загинаа во неговата војна против Иран.

Претседателот предизвика бес на интернет со тоа што не ја соблече својата бела капа со ознака „Трамп“ за време на ритуалното враќање дома во воздухопловната база Довер во Делавер во саботата, на шесте резервни војници убиени во Кувајт.

Во саботата попладне, Фокс њуз првично го емитуваше точното видео од Трамп на церемонијата, покажувајќи дека носи капа додека отпоздравува заедно со првата дама Меланија Трамп, Џ.Д. Венс, втората дама Уша Венс и други службени лица.

Сепак, помалку од еден час подоцна, кога водителот на Фокс њуз ја опиша посетата на претседателот на базата за „достоинственото пренесување порано денес“, на гледачите им беше прикажано старо видео од Трамп на слична церемонија во декември, кога тој не носел капа за да ги поздрави војниците што загинаа во Сирија.

Истото декемвриско видео, на кое Трамп поздравува додека косата му се бушави од ветерот, беше повторно искористено во најмалку две емисии на Фокс во недела наутро.

Во недела попладне, откако критичарите на мрежата документираа погрешно користење на старото видео на социјалните медиуми, вклучувајќи го и профилот Икс посветен на хронолошки известување за „Bad Fox Graphics“ и анти-Трамп медиумите Bulwark и MeidasTouch, Фокс користеше делови од видеото снимено во саботата во последователен извештај, но снимката беше изменета за да се прикажат само ковчезите со знамиња и никакви слики од Трамп како носи капа.

Looks like Fox aired the wrong footage for the dignified transfer yesterday as well. So it wasn’t just isolated to Fox and Friends. pic.twitter.com/jQk2Fp0Fhy — Acyn (@Acyn) March 8, 2026

Претседателот беше фотографиран во неделата како носи иста капа додека играше голф во Флорида. Белата капа, со златни букви „USA“ на предната страна и везени броеви 45 и 47 од страната, во чест на мандатите на Трамп како 45-ти и 47-ми претседател.

Продуцентите на Трамп и Фокс њуз се добро свесни дека однесувањето што го сметаат претседателите за недостојно на церемониите за американските воени жртви може да биде политички токсично. Во 2021 година, кога Џо Бајден беше фатен на камера како го проверува часовникот на крајот од достоинствена церемонија на предавање на војниците убиени во Авганистан, моментот стана вирален на интернет, беше постојано прикажуван на Фокс њуз – вклучително и со лут коментар од тогашниот водител на Фокс, Пит Хегсет – и заврши во реклама за кампањата на Трамп во 2024 година.