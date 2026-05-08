Трамп: ЕУ има рок до 4 јули за трговскиот договор, во спротивно следуваат повисоки царини

08/05/2026 07:18

Американскиот претседател Доналд Трамп соопшти дека телефонски разговарал со претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, и додаде дека на Европската Унија ѝ дал рок до 4 јули да го исполни својот дел од трговскиот договор со САД, во спротивно американските царини за европскиот блок ќе достигнат значително повисоки нивоа.

Трамп разговорот со Фон дер Лајен го оцени како „одличен“ и посочи дека разговарале за повеќе прашања, вклучително и за Иран, при што се согласиле дека Техеран не смее да располага со нуклеарно оружје.

Американскиот претседател нагласи дека ЕУ има рок да го спроведе трговскиот договор до 250-годишнината од основањето на САД, што годинава ќе биде одбележана на националниот празник – 4 Јули.

На 1 мај Трамп објави дека американските царини за автомобили и камиони увезени од ЕУ ќе бидат зголемени на 25 проценти, наведувајќи дека Унијата не го почитувала билатералниот трговски договор. Во моментов царините изнесуваат 15 проценти.

Еврокомесарот за трговија Марош Шефчовиќ вчера изрази оптимизам по разговорите со американскиот трговски претставник Џејмисон Грир, оценувајќи дека двете страни треба да го реализираат трговскиот договор меѓу ЕУ и САД, кој беше договорен во јули минатата година.

Можното зголемување на царините силно би ја погодило германската автомобилска индустрија.

