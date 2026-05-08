Иранските медиуми јавија за експлозии кај Бандар Абас и на островот Кешм; „Фокс њуз“ тврди дека станува збор за американски напади

Иранската агенција Фарс соопшти дека биле слушнати неколку експлозии во близина на градот Бандар Абас, додавајќи дека потеклото и точната локација на детонациите засега не се познати, пренесе Ројтерс.

Во меѓувреме, агенцијата Мехр јави дека одекнале експлозии и на островот Кешм, кој се наоѓа наспроти Бандар Абас во Ормуската Теснина.

Американските вооружени сили денеска ги нападнаа иранското пристаниште Кешм и Бандар Абас, објави на социјалната мрежа Икс репортер на телевизијата „Фокс њуз“ (Fox News), повикувајќи се на висок американски претставник.

Според објавата на новинарот, претставникот прецизирал дека нападите не значат обновување на воените дејствија меѓу САД и Иран, ниту, пак, крај на прекинот на огнот прогласен на 7 април.