Шпанската полиција заплени рекордни 30 тони кокаин на товарен брод

08/05/2026 07:39

Шпанската полиција заплени рекордни 30 тони кокаин што биле транспортирани со товарен брод во близина на бреговите на Африка, соопштија вчера судските власти, јави ДПА.

Шпанските власти нагласија дека ова е најголемата поединечна пратка наркотици запленета некогаш во светот. Операцијата за пресретнување на бродот е спроведена во соработка со американските власти и со холандската полиција.

Вредноста на запленетата дрога изнесува над 812 милиони евра, соопштија судските власти на шпанските Канарски Острови. Судија на Канарските Острови веќе им одреди мерка притвор на сите 23 членови на екипажот на бродот што го превезувал кокаинот.

Поврзани содржини

Објавена мапа на американските напади врз Иран
САД и Иран меѓусебно се обвинуваат за нарушување на примирјето во Ормуската Теснина
Судот ги прогласи царините на Трамп од 10 отсто за нелегални
Техеран тврди дека им нанел значителна штета на американски пловни објекти по нападот врз танкер
Иранските медиуми јавија за експлозии кај Бандар Абас и на островот Кешм; „Фокс њуз“ тврди дека станува збор за американски напади
Трамп: ЕУ има рок до 4 јули за трговскиот договор, во спротивно следуваат повисоки царини
Вадефул: Иран не смее да се здобие со нуклеарно оружје
Ова е слика од вештачка интелигенција објавена од Трамп

Најчитани