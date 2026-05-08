Шпанската полиција заплени рекордни 30 тони кокаин на товарен брод

Шпанската полиција заплени рекордни 30 тони кокаин што биле транспортирани со товарен брод во близина на бреговите на Африка, соопштија вчера судските власти, јави ДПА.

Шпанските власти нагласија дека ова е најголемата поединечна пратка наркотици запленета некогаш во светот. Операцијата за пресретнување на бродот е спроведена во соработка со американските власти и со холандската полиција.

Вредноста на запленетата дрога изнесува над 812 милиони евра, соопштија судските власти на шпанските Канарски Острови. Судија на Канарските Острови веќе им одреди мерка притвор на сите 23 членови на екипажот на бродот што го превезувал кокаинот.