Трамп бара помош и од Кина за кризата во Ормускиот теснец. Пекинг молчи

Две недели пред клучниот самит во Пекинг, чија цел е решавање на големите спорови меѓу САД и Кина, американскиот претседател Доналд Трамп постави нов услов за разговори: помош за повторно отворање на Ормускиот теснец. Затворањето на виталниот бродски канал од страна на Иран го прекина производството на една петтина од светската нафта, зголемувајќи ги цените и зголемувајќи стравувања од недостиг што би можел да ја попречи глобалната економија. Трамп сега ги повикува другите земји, вклучувајќи ги Франција, Јапонија, Јужна Кореја и Велика Британија, да помогнат во обезбедувањето на теснецот, но Кина се чини дека има малку поттик да се согласи со неговите барања, објави Си-Ен-Ен.

За да изврши дополнителен притисок врз Кина, Трамп во интервју за „Фајненшел тајмс“ објавено во неделата рече дека сака да знае дали Кина ќе обезбеди помош пред да се сретне со кинескиот лидер Ши Џинпинг подоцна овој месец. Тој додаде дека можеби ќе го одложи своето патување ако нема одговор.

„Соодветно е оние што имаат корист од теснецот да помогнат да се осигура дека таму ништо лошо не се случува“, рече Трамп. „Мислам дека и Кина треба да помогне“.

Барањето е невообичаено – Трамп бара од Кина да ги ризикува сопствените воени ресурси во војна што САД ја започнаа против нација пријателска кон Пекинг и се заканува дека ќе ја прекине дипломатијата доколку таа не го исполни барањето.

Стратешка предност на Кина

Сепак, Кина е во подобра позиција од остатокот од Азија за да преброди продолжена енергетска криза. Пекинг се подготвуваше за таков нафтен шок во последните неколку години со складирање сурова нафта, диверзификација на увозот и инвестирање милијарди во чиста енергија како што се ветер, соларна енергија и електрични возила. Си-Ен-Ен, исто така, објави дека Иран размислува да дозволи некои танкери да поминат низ теснецот ако нафтата се продава во кинески јуани.

„Кинезите би можеле да кажат: ‘Добро, да почекаме’“, рече Берт Хофман, професор на Институтот за Источна Азија на Националниот универзитет во Сингапур. „Со оглед на тоа што се стратешки доста безбедни, би имале простор за маневрирање“.

Војната, за која и американските и израелските претставници рекоа дека ќе трае со недели, го засени самитот во Пекинг. Во исто време, Трамп се соочува со домашен отпор поради зголемувањето на цените на горивата, бидејќи нападите врз енергетската инфраструктура на Иран ескалираат. Во Кина, веста за конфликтот е проследена со допир на злоба.

„Трамп е осамен во светот овие денови, никој навистина не го поддржува“, рече Хенри Хуијао Ванг, претседател на пекиншкиот Центар за Кина и глобализација. „Тој навистина го вознемири светот со војната во Иран и е во прилично тешка позиција“.

Додека официјалните кинески државни медиуми повикаа на поголема соработка меѓу САД и Кина во неделата, националистичкиот таблоид „Глобал тајмс“ ја осуди идејата за испраќање воени бродови во Ормускиот теснец. „Дали ова навистина е ‘споделување на одговорноста’ или станува збор за споделување на ризиците од војна што Вашингтон ја започна и не може да ја заврши?“, се вели во уредничкиот текст.

На прес-конференцијата во понеделникот, портпаролот на Министерството за надворешни работи Лин Џијан не даде цврста обврска за поканата на Трамп, но ја повтори важноста на претстојната средба. „Дипломатијата на ниво на шефови на држави игра незаменлива улога во обезбедувањето стратешко водство во односите меѓу Кина и САД. Двете страни остануваат во комуникација во врска со посетата на претседателот Трамп на Кина“, рече Лин.

Ослабена преговарачка позиција

Предлогот на Трамп за одложување на патувањето доаѓа во време кога американските и кинеските економски претставници водат разговори во Париз за потенцијални трговски договори. Неговото влијание во преговорите со Кина беше значително ослабено претходно оваа година, кога Врховниот суд пресуди дека тој ги пречекорил своите овластувања со еднострано наметнување тарифи на сите трговски партнери. Неговата администрација сега разгледува други механизми за воведување слични давачки.

„На САД им е потребна Кина повеќе отколку што Кина им е потребна на САД“, рече Ванг. Трамп, исто така, го предупреди НАТО за „многу лоша“ иднина ако неговите членови не го послушаат неговиот повик да испратат воени бродови, што другите американски сојузници како Јапонија и Австралија досега го одбиваа.

Кина, еден од најважните стратешки партнери на Иран и најголемиот купувач на неговата нафта, има уште помалку причини да застане на страната на Трамп. Кинеските претставници ги осудија нападите врз Иран и повикаа на итно прекин на огнот, но во исто време ги критикуваа иранските напади врз соседните земји, вклучително и Саудиска Арабија.

Иако Пекинг е малку веројатно да преземе воена акција во Ормускиот теснец, земјата има личен интерес да воспостави стабилност во поширокиот регион. Кина беше релативно изолирана од нафтената криза, но не е имуна на нејзините пошироки ефекти врз цените на енергијата. „Сè уште ќе биде болно“, рече Џа Јан Чонг, вонреден професор по политички науки на Националниот универзитет во Сингапур. „Тие сакаат нивната економија да продолжи да работи“. Пекинг, исто така, се позиционираше како дипломатски лидер меѓу земјите од Заливот, посредувајќи во договор меѓу Иран и Саудиска Арабија за обновување на дипломатските врски во 2023 година. „Блискиот Исток е област каде што Пекинг инвестираше многу политички капитал“, рече Чонг. „Тие сакаат работите да се стабилизираат и да ја потврдат својата улога во регионот, но она што се случува сега фрла сенка врз тие напори“.