„Торцидата“ во Сплит запали српско знаме и викаше „За дом спремни“

Хрватската пратеничка Далија Орешковиќ го коментираше однесувањето на навивачката група „Торцида“ на Фејсбук за време на вчерашниот натпревар помеѓу хрватските клубови Хајдук и Горица. Имено, членовите на „Торцида“ запалија српско знаме на северната трибина на Пољуд, пеејќи „Kiša pada, Srbija propada“ и извикувајќи „За дом спремни“.

„Пленковиќ го постигна она што го сакаше. Ова не е само инцидент на хулигани и празни глави. Ова е производ на властите, Томпсон, Далиќ и Црквата и нивните верзии на хрватство, патриотизам, вера и единство“, напиша Орешковиќ.

„Некој сака да ги прикаже симболите на НДХ и усташите како херои на Татковинската војна, а со такви луѓе нема единство. Ова не е нашата Хрватска“, додаде таа.

Орешковиќ наведува дека поздравот „За дом спремни“ е напад врз „нашиот идентитет и вредности“ и дека е исто така напад врз „самата ‘Бура’, а не нејзината прослава“.

„Палењето на српското знаме на натпревар меѓу два хрватски клуба е кореографија на сегашната влада, а не на навивачите. Тука нема хајдуковци“, напиша пратеничката на Фејсбук.