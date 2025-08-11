„Торцидата“ во Сплит запали српско знаме и викаше „За дом спремни“

11/08/2025 11:38

 

Хрватската пратеничка Далија Орешковиќ го коментираше однесувањето на навивачката група „Торцида“ на Фејсбук за време на вчерашниот натпревар помеѓу хрватските клубови  Хајдук и Горица. Имено, членовите на „Торцида“ запалија српско знаме на северната трибина на Пољуд, пеејќи „Kiša pada, Srbija propada“ и извикувајќи „За дом спремни“.

„Пленковиќ го постигна она што го сакаше. Ова не е само инцидент на хулигани и празни глави. Ова е производ на властите, Томпсон, Далиќ и Црквата и нивните верзии на хрватство, патриотизам, вера и единство“, напиша Орешковиќ.

„Некој сака да ги прикаже симболите на НДХ и усташите како херои на Татковинската војна, а со такви луѓе нема единство. Ова не е нашата Хрватска“, додаде таа.

Орешковиќ наведува дека поздравот „За дом спремни“ е напад врз „нашиот идентитет и вредности“ и дека е исто така напад врз „самата ‘Бура’, а не нејзината прослава“.

„Палењето на српското знаме на натпревар меѓу два хрватски клуба е кореографија на сегашната влада, а не на навивачите. Тука нема хајдуковци“, напиша пратеничката на Фејсбук.

Поврзани содржини

Албанските власти почнаа со уривање на нелегално изградени големи објекти, кај Валона урнат трикатен објект
Протести за поддршка на палестинскиот народ на над 100 локации низ цела Грција
Над 270 килограми кокаин во вредност од најмалку 5,5 милиони евра откриени на пристаништето во Солун
Меган од Хрватска е најубавото куче во светот
Хрватска е првата што го воведува EEIS на границите
Земјотрес од 6,1 степен регистриран во западна Турција
Блумберг за оживањето на усташтвото во Хрватска: „Духот е пуштен од шишето“
Авиони на грчкото воено воздухопловство исфрлиле 8,5 тони храна во Газа

Најчитани