Топ три растенија што носат вистинско богатство: Ако засадите едно, можете да заработите до 40.000 евра годишно

Земјоделците кои го одгледуваат ова растение заработуваат вистинско богатство, еден грам чини до 40 евра, а годишната заработка може да достигне 40.000 евра.

Добро е познато дека земјоделците кои се свртуваат кон производство на растенија како шафран, аспарагус и сладок компир никогаш не се каат бидејќи заработката е одлична.

За некои од овие растенија, цената е до 40 евра по грам, а многумина развиле бизниси кои им носат и до 40.000 евра годишно.

Шафран

Шафранот е повеќегодишно растение, а зачинот се добива од цветот „Crocus sativus“. Се смета за еден од најскапите зачини во светот. Шафранот прво се одгледувал во Грција, потоа почнал да се одгледува во Евроазија, а подоцна бил донесен во делови од Северна Америка, Северна Африка.

Во крајинското село Тамнич има полиња со најскапото растение во светот, шафран, од кое се прави најскапиот зачин на светот.

Специфично за ова растение е што може да достигне висина до 30 сантиметри. Овој зачин се прави од цветот шафран, кој обично се бере во октомври. Не е ни чудо што зачинот е најскап кога за еден килограм се потребни до 200.000 цветови, кои се исклучително чувствителни. Килограм од овој зачин чини речиси 40.000 динари, а еден грам чини од 30 до 40 евра.

Шпаргла (Аспарагус)

Шпарглата е тревна билка, а се користи во народната медицина уште од античко време. Се користи низ целиот свет како здрав и вкусен зеленчук. Се верува дека ова растение потекнува од исток, од каде што е донесено во Европа пред новата ера.

Одгледувањето на ова растение може да заработи до 20.000 евра годишно. Ова растение е едно од ретките што може да преживее неповолни временски услови. Освен што е лековит, е многу скап. Кај нас нема големи производители на ова растение, профитабилноста од еден хектар аспарагус е од 15.000 до 20.000 евра годишно.

Сладок компир (Батат)

Батат, или слаткиот компир, е тропско растение кое најмногу личи на обичен компир, има сладок вкус и содржи многу протеини. Потеклото на слаткиот компир е од Централна и Јужна Америка, а овој вид зеленчук неодамна се користи сè повеќе и повеќе во нашата земја.

Садењето на слаткиот компир обично започнува во мај. Слатките компири се одгледуваат од садници. Се садат на издигнати леи со употреба на градинарска фолија. Килограм од овој зеленчук во слободна продажба во нашата земја чини приближно 200 денари.