Тивок убиец во телото: Ова се првите симптоми дека вашите бубрези не работат правилно

Бубрезите се клучни за правилното функционирање на телото, а балансираната исхрана игра важна улога во нивното зачувување.

Сепак, заболувањето на бубрезите често поминува незабележано бидејќи почетните симптоми не се специфични и лесно може да се помешаат со други здравствени проблеми.

Само кога бубрезите почнуваат сериозно да откажуваат или кога во урината се појавуваат големи количини на протеини, болеста станува очигледна. Затоа многу луѓе дури и не се свесни дека имаат проблеми со бубрезите.

Постојат неколку знаци на кои треба да обрнете внимание бидејќи тие може да укажуваат на заболување на бубрезите:

Замор и проблеми со концентрацијата – Акумулацијата на токсини во крвта поради намалена функција на бубрезите може да предизвика чувство на исцрпеност и ментална магла.

Проблеми со спиењето – Лошата функција на бубрезите може да доведе до задржување на штетни супстанции во телото, што го отежнува мирниот сон.

Сува кожа која чеша – Овој симптом може да укажува на нарушување на минералната рамнотежа и здравјето на коските, што често е случај со напредна болест на бубрезите.

Често мокрење, особено ноќе – Може да биде знак на оштетување на филтрите на бубрезите.

Присуство на крв во урината – Може да укажува на сериозно оштетување на бубрезите или други проблеми во уринарниот тракт.

Пенлива урина – Може да значи дека има премногу протеини во урината.

Оток околу очите – Чест знак на губење на протеини преку урината, што може да укажува на рано оштетување на бубрезите.