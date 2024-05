Тешка ноќ во Грузија: Полицијата со голема сила ги растури проевропските демонтранти

Полицијата за борба против нереди ги разби демонстрантите во главниот град на Грузија во вторникот вечерта, расчистувајќи ја областа пред парламентот каде што илјадници луѓе бараа владата да го отфрли контроверзниот закон за „странски агенти“ од типот на Путин.

Властите употребија водени топови за да ги растераат демонстрантите, од кои некои вееја знамиња на ЕУ додека млазовите вода ги принудија да се тргнат од зградата. Десетици луѓе беа претепани и турнати назад. Солзавецот, распореден таму каде што стоеја демонстрантите, го зголеми хаосот.

Меѓутоа, неколку пати откако беа избркани, демонстрантите се враќаа да ја окупираат централната авенија „Руставели“, што предизвика дополнителни судири со полицијата. Брза помош ги носеше повредените, а полицијата приведе непознат број лица.

Насилството означува остра ескалација по неколкунеделните јавни демонстрации против предлозите на владејачката партија Грузиски сон да се бара од невладините организации, кампањските групи и медиумските куќи да се регистрираат како „странски агенти“ доколку добијат повеќе од 20 отсто од нивното финансирање од странство.

Грузискиот сон првично ги предложи мерките минатата година, но ги отфрли поради широко распространето јавно негодување и критики од странство во кои беа направени споредби со правилата воведени од режимот на рускиот претседател Владимир Путин за да се задуши несогласувањето и да се задуши граѓанското општество.

Противниците на законот тврдат дека ако биде донесен, тоа ќе ја оттргне Грузија од нејзиниот пат кон ЕУ и ќе се врати во прегратките на Русија на Путин.

ЕУ, која ѝ додели на Грузија кандидатски статус во ноември, рече дека нацрт-законот е „некомпатибилен со европските вредности“, па владата треба да го повлече или ризикува да ги поткопа нејзините шанси да се приклучи на блокот.

Грузиската претседателка Саломе Зурабишвили, која се противи на обидот на владејачката партија за воведување на законот, во вторникот вечерта го повика Министерството за внатрешни работи на земјата „веднаш да престане со растурање на мирни демонстрации со непропорционална сила“.

„Очигледно беше дека демонстрациите течеа мирно, не претставуваа никаква опасност и немаше закана за јавниот ред. Срамота е да се свртиш против сопствената младост“, додаде таа.

Властите претходно ја запечатија областа околу парламентот, каде што се собраа десетици илјади луѓе веејќи знамиња на ЕУ. Министерството за внатрешни работи објави соопштение во кое бара демонстрантите да се оддалечат од портите „за да се обезбеди безбедно движење на пратениците и персоналот“ и „да се избегне вештачка ескалација на настаните“.

In #Georgia, police violently dispersed a protest against the law on "foreign agents". President Salome Zurabishvili condemned the actions of law enforcers. pic.twitter.com/a9nTQTA30t

— NEXTA (@nexta_tv) May 1, 2024