Телескоп „Џејмс Веб“ откри нова месечина на Уран – сега има 29

Американската вселенска агенција НАСА објави дека нејзиниот вселенски телескоп „Џејмс Веб“ открил нов, претходно непознат природен сателит што орбитира околу Уран.

Оваа месечина на Уран е означена како S/2025 U1 и е 29-та откриена од оваа планета. Веста привлече голем интерес кај љубителите на вселенската наука.

Група истражувачи го проучувале новиот сателит користејќи телескоп и ги утврдиле неговите карактеристики. НАСА наведува дека овој сателит првично бил идентификуван за време на набљудувањата направени на 2 февруари оваа година, а овој настан отворил нови можности за научниците кои ги проучуваат планетарните системи.

Се проценува дека дијаметарот на овој нов природен сателит на Уран е околу 10 километри. Поради неговата големина, веројатно не бил видлив за сондата „Војаџер-2“, која прелетала блиску до Уран во 1986 година. Поради ова, откритието од овој месец уште еднаш ја истакнува важноста на современите телескопи и технологија.

Моментално, S/2025 U1 орбитира на растојание од околу 56.000 километри од центарот на Уран и се движи помеѓу орбитите на месечините Офелија и Бјанка во екваторската рамнина на планетата. Според водечкиот научник Миријам Ел-Мутамид, неговата речиси кружна орбита им овозможува на научниците да шпекулираат дека можеби се формирала во близина на нејзината сегашна локација.

Интересно е што првите месечини на Уран, Титанија и Оберон, биле откриени од англискиот астроном Вилијам Хершел во 1787 година. Исто така, 28-от сателит S/2023 U1 првично бил откриен во ноември 2023 година во опсерваторијата Лас Кампанас во Чиле.

Сега космичкото семејство на Уран доби нов член. Ова научно откритие, кое е постигнато благодарение на вселенскиот телескоп Џејмс Веб, е голем извор на радост и инспирација, не само за астрономите, туку и за сите љубители на вселената и неговите мистерии.