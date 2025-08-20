Телескоп „Џејмс Веб“ откри нова месечина на Уран – сега има 29

20/08/2025 10:02

Американската вселенска агенција НАСА објави дека нејзиниот вселенски телескоп „Џејмс Веб“ открил нов, претходно непознат природен сателит што орбитира околу Уран.

Оваа месечина на Уран е означена како S/2025 U1 и е 29-та откриена од оваа планета. Веста привлече голем интерес кај љубителите на вселенската наука.

Група истражувачи го проучувале новиот сателит користејќи телескоп и ги утврдиле неговите карактеристики. НАСА наведува дека овој сателит првично бил идентификуван за време на набљудувањата направени на 2 февруари оваа година, а овој настан отворил нови можности за научниците кои ги проучуваат планетарните системи.

Се проценува дека дијаметарот на овој нов природен сателит на Уран е околу 10 километри. Поради неговата големина, веројатно не бил видлив за сондата „Војаџер-2“, која прелетала блиску до Уран во 1986 година. Поради ова, откритието од овој месец уште еднаш ја истакнува важноста на современите телескопи и технологија.

Моментално, S/2025 U1 орбитира на растојание од околу 56.000 километри од центарот на Уран и се движи помеѓу орбитите на месечините Офелија и Бјанка во екваторската рамнина на планетата. Според водечкиот научник Миријам Ел-Мутамид, неговата речиси кружна орбита им овозможува на научниците да шпекулираат дека можеби се формирала во близина на нејзината сегашна локација.

Интересно е што првите месечини на Уран, Титанија и Оберон, биле откриени од англискиот астроном Вилијам Хершел во 1787 година. Исто така, 28-от сателит S/2023 U1 првично бил откриен во ноември 2023 година во опсерваторијата Лас Кампанас во Чиле.

Сега космичкото семејство на Уран доби нов член. Ова научно откритие, кое е постигнато благодарение на вселенскиот телескоп Џејмс Веб, е голем извор на радост и инспирација, не само за астрономите, туку и за сите љубители на вселената и неговите мистерии.

Поврзани содржини

Овие три знаци ќе се справат со кармичкиот долг во септември: Грешките и раните од минатото доаѓаат да се наплатат
Како може лимонот да ослободи повеќе сок? Едноставен трик што менува сè
Топ три растенија што носат вистинско богатство: Ако засадите едно, можете да заработите до 40.000 евра годишно
Џекпотот Пауербол во САД надмина 600 милиони долари за извлекувањето во понеделник
Синот на норвешката принцеза обвинет за четири силувања
Тајната на босанскиот бурек: Како е секогаш крцкав и сочен?
Младата Месечина пристигнува во Девица: Три хороскопски знаци ги очекуваат промени
Што е Instagram Map и како да се користи оваа нова функција?

Најчитани