Тајната состојка на маринадата, која го прави месото уште помеко и посочно

22/08/2025 12:33

Месото може да биде меко и сочно секој пат – ако знаете која тајна состојка да ја додадете во маринадата.

Колку пати сте подготвиле месо кое изгледа совршено, но останува суво и жилаво? Решението е скриено во едноставен пијалок што веќе го имате дома – и ретко кој го користи на правилен начин.

Без разлика дали подготвувате пилешко, говедско или свинско месо, едно е сигурно – без добра маринада, нема добро месо. Правилната маринада не само што го подобрува вкусот, туку и го омекнува месото и го прави посочно.

Совет:
Додека маринирате, повремено превртувајте го месото во садот за да ги апсорбира вкусовите рамномерно и да стане меко од сите страни.

Искусните домаќинки имаат мал трик: наместо вообичаените состојки, тие често користат чај како основа за маринада. Да, добро прочитавте – обичен, незасладен чај без ароми и адитиви.

Најдобри варијанти се зелениот чај, чајот од камилица или чајот од нане – но не оние во кесички со додадени ароми. Прво сварете го чајот, а потоа додадете ги зачините по ваш избор во изладениот пијалок – црн пипер, сушен оригано, мелен пипер – како и ситно сечкан црн или млад кромид. Сето ова заедно дава богата и ароматична основа што продира длабоко во месните влакна.

Прелијте ја маринадата врз месото и оставете го да отстои. Околу еден час е доволно за пилешко, додека црвеното месо има потреба од повеќе – идеално 6 до 12 часа во фрижидер. После тоа, печете или пржете како и обично – но резултатот ќе ве изненади.

Ако претходно не сте користеле чај како основа за маринада, време е да го пробате. Ќе бидете изненадени колку голема разлика прави толку едноставно решение. И следниот пат кога ќе подготвувате месо за гости или семејство, ќе знаете како да го претворите во вистинско кулинарско изненадување.

