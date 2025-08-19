Тајната на босанскиот бурек: Како е секогаш крцкав и сочен?

Вистинските мајстори на бурек се Босанците, и тие цврсто ја чуваат својата тајна за правење бурек.

Босанскиот бурек е магија за непцето. Сите се прашуваат како да ги направат корите од овој бурек крцкави, меки и сочни. Тоа е мала тајна. По печењето, треба да ја испрскате кората со минерална вода, а потоа да ја вратите во рерна уште десет минути.

Потребни состојки:

500 г готови кори

500 г мелено говедско месо

250 г кромид

1,5 лажички сол

половина лажичка бибер

минерална вода

масло

Подготовка:

Загрејте ја рерната на 200 степени. Измешајте го меленото месо со 3 лажици минерална вода, сол, бибер и ситно сечкан лук. Добро измешајте. Наредете ги корите по следниот редослед: исечете 5 кори од вкупната количина на половина и оставете ги настрана. Потоа превиткајте ги двете кори преку средината, а потоа наредете ги двете половини од исечените кори врз нив. Наполнете ги корите со месо, завиткајте ги во бурек и ставете ги во плех обложен со хартија за печење. Премачкајте го бурекот со масло. Печете половина час, во рерна загреана на 200 степени. Попрскајте го топлиот бурек со малку минерална вода и вратете го во исклучената рерна уште десет минути.